https://ria.ru/20241101/oshibka-1981400056.html
Лидеры язычников рассказали, какую ошибку многие совершают на Хэллоуин
Лидеры язычников рассказали, какую ошибку многие совершают на Хэллоуин - РИА Новости, 01.11.2024
Лидеры язычников рассказали, какую ошибку многие совершают на Хэллоуин
Лидеры общин родноверов накануне ночи Хэллоуина назвали в беседе с РИА Новости новоделом совпадающую с ним "Велесову ночь", которую часто предлагают отмечать в... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:41
2024-11-01T17:41
2024-11-01T17:42
религия
римско-католическая церковь
религия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Лидеры общин родноверов накануне ночи Хэллоуина назвали в беседе с РИА Новости новоделом совпадающую с ним "Велесову ночь", которую часто предлагают отмечать в интернете. Хэллоуин приходится на 31 октября, этот светский праздник очень распространен в мире, однако заслужил неоднозначную репутацию из-за атрибутики, связанной с нечистой силой. Хэллоуин – первоначально кельтский дохристианский праздник, после в Римско-католической церкви в этот день стали отмечать навечерие (канун) Дня всех святых (от англ. All Hallows Eve). День всех святых приходится на 1 ноября соответственно. В сети в последнее время участились упоминания "Велесовой ночи", якобы совпадающей по времени с Хэллоуином, а также её "традиций", напоминающей соответствующие традиции этого праздника, широко распространенные в массовой культуре. "Само название "Велесова ночь" – современное, притянуто, нигде в этнографии я подобного не встречал", – сказал РИА Новости глава Союза славянских общин Славянской родной веры (ССО СРВ) Максим Ионов (Белояр). Он добавил, что в славянской традиции "это время поминовения предков и это не один день, а несколько дней, временной отрезок, в течение которого совершаются обряды, направленные на взаимодействие с духами предков", но действа с тыквами и свечами, упоминания о которых ему встречались, относятся не к древности, а к XIX веку. "Так называемая "Велесова ночь" – это новодел начала двухтысячных, калька с "Хэллоуина". Мы её игнорируем", – сказал в беседе с агентством, в свою очередь, один из основателей ССО СРВ Вадим Казаков. В православии 31 октября отмечается день памяти апостола и евангелиста Луки.
https://ria.ru/20241031/khellouin-1981092256.html
https://ria.ru/20241031/bajden-1981050137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
римско-католическая церковь, религия
Религия, Римско-католическая церковь, Религия
Лидеры язычников рассказали, какую ошибку многие совершают на Хэллоуин
Глава ССО СРВ: совпадающая с Хэллоуином "Велесова ночь" — новодел
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Лидеры общин родноверов накануне ночи Хэллоуина назвали в беседе с РИА Новости новоделом совпадающую с ним "Велесову ночь", которую часто предлагают отмечать в интернете.
Хэллоуин приходится на 31 октября, этот светский праздник очень распространен в мире, однако заслужил неоднозначную репутацию из-за атрибутики, связанной с нечистой силой. Хэллоуин – первоначально кельтский дохристианский праздник, после в Римско-католической церкви
в этот день стали отмечать навечерие (канун) Дня всех святых (от англ. All Hallows Eve). День всех святых приходится на 1 ноября соответственно. В сети в последнее время участились упоминания "Велесовой ночи", якобы совпадающей по времени с Хэллоуином, а также её "традиций", напоминающей соответствующие традиции этого праздника, широко распространенные в массовой культуре.
"Само название "Велесова ночь" – современное, притянуто, нигде в этнографии я подобного не встречал", – сказал РИА Новости глава Союза славянских общин Славянской родной веры (ССО СРВ) Максим Ионов (Белояр).
Он добавил, что в славянской традиции "это время поминовения предков и это не один день, а несколько дней, временной отрезок, в течение которого совершаются обряды, направленные на взаимодействие с духами предков", но действа с тыквами и свечами, упоминания о которых ему встречались, относятся не к древности, а к XIX веку.
"Так называемая "Велесова ночь" – это новодел начала двухтысячных, калька с "Хэллоуина". Мы её игнорируем", – сказал в беседе с агентством, в свою очередь, один из основателей ССО СРВ Вадим Казаков.
В православии 31 октября отмечается день памяти апостола и евангелиста Луки.