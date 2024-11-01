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Лидеры язычников рассказали, какую ошибку многие совершают на Хэллоуин - РИА Новости, 01.11.2024
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Религия
 
17:41 01.11.2024 (обновлено: 17:42 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/oshibka-1981400056.html
Лидеры язычников рассказали, какую ошибку многие совершают на Хэллоуин
Лидеры язычников рассказали, какую ошибку многие совершают на Хэллоуин - РИА Новости, 01.11.2024
Лидеры язычников рассказали, какую ошибку многие совершают на Хэллоуин
Лидеры общин родноверов накануне ночи Хэллоуина назвали в беседе с РИА Новости новоделом совпадающую с ним "Велесову ночь", которую часто предлагают отмечать в... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:41
2024-11-01T17:42
религия
римско-католическая церковь
религия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Лидеры общин родноверов накануне ночи Хэллоуина назвали в беседе с РИА Новости новоделом совпадающую с ним "Велесову ночь", которую часто предлагают отмечать в интернете. Хэллоуин приходится на 31 октября, этот светский праздник очень распространен в мире, однако заслужил неоднозначную репутацию из-за атрибутики, связанной с нечистой силой. Хэллоуин – первоначально кельтский дохристианский праздник, после в Римско-католической церкви в этот день стали отмечать навечерие (канун) Дня всех святых (от англ. All Hallows Eve). День всех святых приходится на 1 ноября соответственно. В сети в последнее время участились упоминания "Велесовой ночи", якобы совпадающей по времени с Хэллоуином, а также её "традиций", напоминающей соответствующие традиции этого праздника, широко распространенные в массовой культуре. "Само название "Велесова ночь" – современное, притянуто, нигде в этнографии я подобного не встречал", – сказал РИА Новости глава Союза славянских общин Славянской родной веры (ССО СРВ) Максим Ионов (Белояр). Он добавил, что в славянской традиции "это время поминовения предков и это не один день, а несколько дней, временной отрезок, в течение которого совершаются обряды, направленные на взаимодействие с духами предков", но действа с тыквами и свечами, упоминания о которых ему встречались, относятся не к древности, а к XIX веку. "Так называемая "Велесова ночь" – это новодел начала двухтысячных, калька с "Хэллоуина". Мы её игнорируем", – сказал в беседе с агентством, в свою очередь, один из основателей ССО СРВ Вадим Казаков. В православии 31 октября отмечается день памяти апостола и евангелиста Луки.
https://ria.ru/20241031/khellouin-1981092256.html
https://ria.ru/20241031/bajden-1981050137.html
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римско-католическая церковь, религия
Религия, Римско-католическая церковь, Религия
Лидеры язычников рассказали, какую ошибку многие совершают на Хэллоуин

Глава ССО СРВ: совпадающая с Хэллоуином "Велесова ночь" — новодел

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТыквы во время празднования Хэллоуина в парке "Остров мечты" в Москве
Тыквы во время празднования Хэллоуина в парке Остров мечты в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Лидеры общин родноверов накануне ночи Хэллоуина назвали в беседе с РИА Новости новоделом совпадающую с ним "Велесову ночь", которую часто предлагают отмечать в интернете.
Хэллоуин приходится на 31 октября, этот светский праздник очень распространен в мире, однако заслужил неоднозначную репутацию из-за атрибутики, связанной с нечистой силой. Хэллоуин – первоначально кельтский дохристианский праздник, после в Римско-католической церкви в этот день стали отмечать навечерие (канун) Дня всех святых (от англ. All Hallows Eve). День всех святых приходится на 1 ноября соответственно. В сети в последнее время участились упоминания "Велесовой ночи", якобы совпадающей по времени с Хэллоуином, а также её "традиций", напоминающей соответствующие традиции этого праздника, широко распространенные в массовой культуре.
Тыквы во время празднования Хэллоуина - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
В Совфеде предложили запретить празднование Хэллоуина в учебных заведениях
31 октября, 11:48
"Само название "Велесова ночь" – современное, притянуто, нигде в этнографии я подобного не встречал", – сказал РИА Новости глава Союза славянских общин Славянской родной веры (ССО СРВ) Максим Ионов (Белояр).
Он добавил, что в славянской традиции "это время поминовения предков и это не один день, а несколько дней, временной отрезок, в течение которого совершаются обряды, направленные на взаимодействие с духами предков", но действа с тыквами и свечами, упоминания о которых ему встречались, относятся не к древности, а к XIX веку.
"Так называемая "Велесова ночь" – это новодел начала двухтысячных, калька с "Хэллоуина". Мы её игнорируем", – сказал в беседе с агентством, в свою очередь, один из основателей ССО СРВ Вадим Казаков.
В православии 31 октября отмечается день памяти апостола и евангелиста Луки.
Президент США Джо Байден в шутку укусил трех младенцев во время церемонии празднования Хэллоуина в Белом доме - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Байден "пожирал младенцев" на праздновании Хэллоуина в Белом доме
31 октября, 08:53
 
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