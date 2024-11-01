https://ria.ru/20241101/oshibka-1981400056.html

Лидеры язычников рассказали, какую ошибку многие совершают на Хэллоуин

Лидеры язычников рассказали, какую ошибку многие совершают на Хэллоуин - РИА Новости, 01.11.2024

Лидеры язычников рассказали, какую ошибку многие совершают на Хэллоуин

Лидеры общин родноверов накануне ночи Хэллоуина назвали в беседе с РИА Новости новоделом совпадающую с ним "Велесову ночь", которую часто предлагают отмечать в... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T17:41

2024-11-01T17:41

2024-11-01T17:42

религия

римско-католическая церковь

религия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Лидеры общин родноверов накануне ночи Хэллоуина назвали в беседе с РИА Новости новоделом совпадающую с ним "Велесову ночь", которую часто предлагают отмечать в интернете. Хэллоуин приходится на 31 октября, этот светский праздник очень распространен в мире, однако заслужил неоднозначную репутацию из-за атрибутики, связанной с нечистой силой. Хэллоуин – первоначально кельтский дохристианский праздник, после в Римско-католической церкви в этот день стали отмечать навечерие (канун) Дня всех святых (от англ. All Hallows Eve). День всех святых приходится на 1 ноября соответственно. В сети в последнее время участились упоминания "Велесовой ночи", якобы совпадающей по времени с Хэллоуином, а также её "традиций", напоминающей соответствующие традиции этого праздника, широко распространенные в массовой культуре. "Само название "Велесова ночь" – современное, притянуто, нигде в этнографии я подобного не встречал", – сказал РИА Новости глава Союза славянских общин Славянской родной веры (ССО СРВ) Максим Ионов (Белояр). Он добавил, что в славянской традиции "это время поминовения предков и это не один день, а несколько дней, временной отрезок, в течение которого совершаются обряды, направленные на взаимодействие с духами предков", но действа с тыквами и свечами, упоминания о которых ему встречались, относятся не к древности, а к XIX веку. "Так называемая "Велесова ночь" – это новодел начала двухтысячных, калька с "Хэллоуина". Мы её игнорируем", – сказал в беседе с агентством, в свою очередь, один из основателей ССО СРВ Вадим Казаков. В православии 31 октября отмечается день памяти апостола и евангелиста Луки.

https://ria.ru/20241031/khellouin-1981092256.html

https://ria.ru/20241031/bajden-1981050137.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

римско-католическая церковь, религия