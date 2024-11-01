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В Тульской области объявили опасность атаки беспилотника
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 01.11.2024
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотника
Угрозу опасности атаки БПЛА объявили в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T21:59
2024-11-01T21:59
2024-11-01T22:02
тульская область
специальная военная операция на украине
безопасность
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ТУЛА, 1 ноя - РИА Новости. Угрозу опасности атаки БПЛА объявили в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в своем Telegram-канале."Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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тульская область, безопасность
Тульская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотника
Министерство безопасности: в Тульской области объявили угрозу атаки беспилотника