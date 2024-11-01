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В Тульской области объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 01.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:59 01.11.2024 (обновлено: 22:02 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/opasnost-1981439756.html
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотника
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотника - РИА Новости, 01.11.2024
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотника
Угрозу опасности атаки БПЛА объявили в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T21:59
2024-11-01T22:02
тульская область
специальная военная операция на украине
безопасность
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ТУЛА, 1 ноя - РИА Новости. Угрозу опасности атаки БПЛА объявили в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в своем Telegram-канале."Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
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тульская область, безопасность
Тульская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Тульской области объявили опасность атаки беспилотника

Министерство безопасности: в Тульской области объявили угрозу атаки беспилотника

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкТула
Тула - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ТУЛА, 1 ноя - РИА Новости. Угрозу опасности атаки БПЛА объявили в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в своем Telegram-канале.
"Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТульская областьБезопасность
 
 
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