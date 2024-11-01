https://ria.ru/20241101/opasnost-1981409522.html

В Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА

В Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.11.2024

В Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА

Ракетная опасность и опасность атаки беспилотников объявлена на территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T18:27

2024-11-01T18:27

2024-11-01T18:27

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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КУРСК, 1 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность и опасность атаки беспилотников объявлена на территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность и опасность БПЛА! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал в пятницу Смирнов.

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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, безопасность, вооруженные силы украины