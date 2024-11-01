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В Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА
В Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.11.2024
В Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА
Ракетная опасность и опасность атаки беспилотников объявлена на территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:27
2024-11-01T18:27
2024-11-01T18:27
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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КУРСК, 1 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность и опасность атаки беспилотников объявлена на территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность и опасность БПЛА! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал в пятницу Смирнов.
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили ракетную опасность и опасность атаки БПЛА
Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность и опасность беспилотников