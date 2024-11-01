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В Орловской области объявили ракетную опасность
В Орловской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 01.11.2024
В Орловской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена второй раз за день в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:10
2024-11-01T18:10
2024-11-01T18:20
орловская область
специальная военная операция на украине
андрей клычков
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена второй раз за день в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале."Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – написал губернатор.О первой ракетной опасности в пятницу Клычков объявил в 14.35 мск, угрозу отменили спустя 31 минуту.
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орловская область, андрей клычков, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Орловская область, Специальная военная операция на Украине, Андрей Клычков, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Орловской области объявили ракетную опасность
Клычков: на территории Орловской области объявили ракетную опасность