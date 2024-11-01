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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.11.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА снова объявлена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:34
2024-11-01T16:34
2024-11-01T16:34
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
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вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 1 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА снова объявлена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Смирнов. Ранее в пятницу Смирнов уже сообщал об опасности атаки беспилотников, она продлилась чуть больше часа.
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Смирнов: на всей территории Курской области объявили опасность атаки БПЛА