https://ria.ru/20241101/opasnost-1981353021.html

В Орловской области объявили ракетную опасность

В Орловской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 01.11.2024

В Орловской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:37

2024-11-01T14:37

2024-11-01T14:42

орловская область

специальная военная операция на украине

андрей клычков

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. "Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – написал Клычков.

https://ria.ru/20241101/bpla-1981271208.html

орловская область

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орловская область, андрей клычков, россия, вооруженные силы украины, безопасность