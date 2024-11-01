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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/opasnost-1981348366.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.11.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:18
2024-11-01T14:18
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 1 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Смирнов. Ранее Смирнов объявил о ракетной опасности в регионе.
https://ria.ru/20241101/bespilotniki-1981270611.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Смирнов: на всей территории Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖелезобетонное укрытие на улице в Курске
Железобетонное укрытие на улице в Курске - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Железобетонное укрытие на улице в Курске. Архивное фото
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КУРСК, 1 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Смирнов.
Ранее Смирнов объявил о ракетной опасности в регионе.
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
В Курской области за пять с половиной часов сбили 61 украинский беспилотник
Вчера, 08:12
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)РоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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