https://ria.ru/20241101/opasnost-1981343129.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 01.11.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:57
2024-11-01T13:57
2024-11-01T13:57
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965430116_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ead356e4b7d15daba00c7e496d6079d.jpg
КУРСК, 1 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал в пятницу Смирнов.
https://ria.ru/20241101/sk-1981312177.html
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность
Смирнов: на территории Курской области объявили ракетную опасность