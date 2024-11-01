https://ria.ru/20241101/oon-1981442448.html

В ООН крайне обеспокоились ситуацией на севере сектора Газа

В ООН крайне обеспокоились ситуацией на севере сектора Газа - РИА Новости, 01.11.2024

В ООН крайне обеспокоились ситуацией на севере сектора Газа

Ситуация на севере сектора Газа является апокалиптической, все население находится под угрозой смерти от насилия, болезней или голода, говорится в совместном... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T22:28

2024-11-01T22:28

2024-11-01T22:28

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ЖЕНЕВА, 1 ноя - РИА Новости. Ситуация на севере сектора Газа является апокалиптической, все население находится под угрозой смерти от насилия, болезней или голода, говорится в совместном заявлении глав 15 агентств ООН и гуманитарных организаций. Среди подписавших заявление - глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, глава Детского фонда ООН Кэтрин Рассел и глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк. "Ситуация, складывающаяся на севере Газы, носит апокалиптический характер. Этот район находится в осаде уже почти месяц, отказано в предоставлении элементарной помощи и предметов первой необходимости, в то время как бомбардировки и другие нападения продолжаются. Только за последние несколько дней были убиты сотни палестинцев, большинство из которых женщины и дети, и тысячи вновь стали насильственно перемещенными лицами", - сказано в документе. По данным ООН, спасательные команды подвергались преднамеренным нападениям при попытках вызволить людей, погребенных под обломками их домов. "Скот также гибнет, посевные площади уничтожены, деревья сожжены дотла, а инфраструктура агропродовольственных систем разрушена. Всему палестинскому населению на севере Газы грозит неминуемая гибель от болезней, голода и насилия", - отмечается в заявлении. Офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) при минобороны страны, заявил, что в октябре на территорию палестинского анклава въехало около 120 грузовиков с гуманитарной помощью и более 10 танкеров с топливом и с газом для приготовления пищи. Однако американские политики отмечают, что этого недостаточно для решения гуманитарной проблемы в Газе. В октябре 2024 года госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин направили письмо министру обороны Израиля Йоаву Галанту и министру стратегического планирования Рону Дермеру с требованием разрешить гуманитарный кризис в секторе Газа в течение месяца. В противном случае Америка грозилась ввести эмбарго на поставку оружия Израилю. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241025/gaza-1980019413.html

https://ria.ru/20241020/gaza-1978989290.html

https://ria.ru/20241017/gaza-1978459248.html

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в мире, израиль, сша, америка, тедрос адханом гебрейесус, энтони блинкен, ллойд остин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году