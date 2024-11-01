https://ria.ru/20241101/oon-1981311000.html

ООН прокомментировала инциденты с российскими журналистами в Грузии и США

ООН прокомментировала инциденты с российскими журналистами в Грузии и США - РИА Новости, 01.11.2024

ООН прокомментировала инциденты с российскими журналистами в Грузии и США

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) напоминает, что необходимо уважать свободу прессы, особенно при освещении выборов, заявил РИА... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T11:51

2024-11-01T11:51

2024-11-01T12:14

в мире

грузия

оон

сша

мария захарова

россия

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312618_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_80c1893fbeb4bc5ca92b54aa603bf545.jpg

ЖЕНЕВА, 1 ноя - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) напоминает, что необходимо уважать свободу прессы, особенно при освещении выборов, заявил РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Тамин Аль-Китан на просьбу прокомментировать инциденты в США и Грузии с российскими журналистами.Аль-Китан добавил, что любые ограничения на работу журналистов должны вводиться только в соответствии с законом и при необходимости."У нас нет информации о случаях, о которых вы упомянули. Однако, как правило, журналисты должны иметь возможность свободно работать. Особенно в контексте выборов, журналисты должны иметь возможность свободно освещать и комментировать вопросы, представляющие общественный интерес, и информировать общественное мнение без ограничений или страха наказания", - сказал он.Ранее оператор "Известий" Владимир Боровиков сообщил, что его допрашивали 10 часов в американском аэропорту. Он записал видео, в котором рассказал, что все это время был без связи, телефон ему не отдали даже после того, как он сел в самолет. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти США не уведомили посольство РФ в Вашингтоне о задержании российских журналистов , приехавших для освещения президентских выборов в США . По ее словам, это произошло в ночь на вторник, журналисты ехали туда "не инкогнито", а "в полном соответствии с выданными документами".Корреспондент РИА Новости пострадал 29 октября в ходе преследования его протестующими сторонниками грузинской оппозиции у парламента страны, его спасла полиция, сейчас он в безопасности.

https://ria.ru/20241030/zhurnalist-1980879259.html

https://ria.ru/20241030/gruziya-1980832573.html

грузия

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, оон, сша, мария захарова, россия, выборы президента сша — 2024