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США обвинили Россию в фабрикации видео о подлоге голосования в Джорджии - РИА Новости, 01.11.2024
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22:16 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/obvinenie-1981441218.html
США обвинили Россию в фабрикации видео о подлоге голосования в Джорджии
США обвинили Россию в фабрикации видео о подлоге голосования в Джорджии - РИА Новости, 01.11.2024
США обвинили Россию в фабрикации видео о подлоге голосования в Джорджии
Разведывательное сообщество США утверждает, что лица, якобы связанные с Россией, сфабриковали циркулирующее в соцсетях видео о подлоге голосования в штате... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T22:16
2024-11-01T22:16
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Разведывательное сообщество США утверждает, что лица, якобы связанные с Россией, сфабриковали циркулирующее в соцсетях видео о подлоге голосования в штате Джорджия, следует из совместного заявления ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры, опубликованное в пятницу. Ранее на этой неделе аккаунт в соцсети X запостил видео, где мигрант из Гаити утверждает, что якобы проголосовал за кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис несколько раз, использовав несколько ID карточек. Видео было удалено, но разошлось по соцсетям как пример якобы подлога выборов в США. "Разведывательное сообщество США считает, что российские агенты влияния сфабриковали недавнее видео, на котором ложно изображены лица, утверждающие, что они с Гаити и незаконно проголосовали в нескольких округах Джорджии. Это суждение основано на информации в распоряжении разведсообщества, и предыдущей деятельности других российских агентов влияния, включая видео и другие дезинформационные действия. Госсекретарь Джорджии уже опроверг утверждения в видео как ложные", - говорится в заявлении. США также обвинили лиц, якобы связанных с Россией, в создании фейкового видео, где якобы аффилированное с демократами лицо берет взятку от представителя американского шоу-бизнеса. Разведсообщество США считает, что все это является частью якобы кампании России по дискредитации и вмешательству в американские выборы. Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах. Выборы в США пройдут 5 ноября. Вице-президент Харрис представляет Демократическую партию, а бывший президент США Дональд Трамп - республиканцев.
https://ria.ru/20241101/tramp-1981268770.html
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в мире, сша, россия, джорджия, камала харрис, дмитрий песков, сергей лавров, фбр
В мире, США, Россия, Джорджия, Камала Харрис, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, ФБР
США обвинили Россию в фабрикации видео о подлоге голосования в Джорджии

США обвинили РФ в якобы фабрикации видео о подлоге голосования в штате Джорджия

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаг США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Разведывательное сообщество США утверждает, что лица, якобы связанные с Россией, сфабриковали циркулирующее в соцсетях видео о подлоге голосования в штате Джорджия, следует из совместного заявления ФБР, национальной разведки и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры, опубликованное в пятницу.
Ранее на этой неделе аккаунт в соцсети X запостил видео, где мигрант из Гаити утверждает, что якобы проголосовал за кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис несколько раз, использовав несколько ID карточек. Видео было удалено, но разошлось по соцсетям как пример якобы подлога выборов в США.
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"Разведывательное сообщество США считает, что российские агенты влияния сфабриковали недавнее видео, на котором ложно изображены лица, утверждающие, что они с Гаити и незаконно проголосовали в нескольких округах Джорджии. Это суждение основано на информации в распоряжении разведсообщества, и предыдущей деятельности других российских агентов влияния, включая видео и другие дезинформационные действия. Госсекретарь Джорджии уже опроверг утверждения в видео как ложные", - говорится в заявлении.
США также обвинили лиц, якобы связанных с Россией, в создании фейкового видео, где якобы аффилированное с демократами лицо берет взятку от представителя американского шоу-бизнеса. Разведсообщество США считает, что все это является частью якобы кампании России по дискредитации и вмешательству в американские выборы.
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
Выборы в США пройдут 5 ноября. Вице-президент Харрис представляет Демократическую партию, а бывший президент США Дональд Трамп - республиканцев.
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