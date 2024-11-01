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ВСУ выпустили по Белгородской области почти 70 снарядов за сутки - РИА Новости, 01.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/obstrely-1981315341.html
ВСУ выпустили по Белгородской области почти 70 снарядов за сутки
ВСУ выпустили по Белгородской области почти 70 снарядов за сутки - РИА Новости, 01.11.2024
ВСУ выпустили по Белгородской области почти 70 снарядов за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области почти 70 снарядами, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил глава... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:11
2024-11-01T12:11
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
ровеньский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области почти 70 снарядами, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. За минувший день, по информации губернатора, украинские войска обстреляли 27 населенных пунктов в восьми районах региона. В результате было выпущено 69 снарядов, а также зафиксировано 22 атаки беспилотниками. Повреждены один многоквартирный дом, четыре частных домовладения, два коммерческих объекта, сельхозтехника и пять легковых автомобилей. Согласно сводкам, всего за октябрь украинские войска выпустили по территории области около 2,3 тысячи снарядов. Кроме того, зарегистрировано около тысячи атак, совершенных беспилотниками. В результате этих действий 11 мирных жителей погибли, а 122 получили ранения различной степени тяжести. "В Валуйском муниципальном округе по поселкам Дальний и Уразово, а также селу Двулучное совершены атаки с помощью трех беспилотников. В поле, недалеко от поселка Дальний, в результате удара беспилотника по сельхозтехнике погиб сотрудник сельхозпредприятия. Ранен один мирный житель - мужчине оказана амбулаторная помощь", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по восьми населенным пунктам выпущены 15 боеприпасов и восемь беспилотников. В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущено восемь снарядов. В Грайворонском округе по шести населенным пунктам выпущены 18 боеприпасов и три БПЛА. В Краснояружском районе по селам Демидовка и Староселье выпущены девять боеприпасов и два беспилотника. "В Ровеньском районе село Нагольное атаковано беспилотником самолетного типа... Над Чернянским районом системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Зиборовка, Крапивное, Красная Поляна, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка выпущены 19 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки с помощью пяти БПЛА", - уточнил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241023/ssha-1979418485.html
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белгородская область, белгородский район, ровеньский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Ровеньский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ выпустили по Белгородской области почти 70 снарядов за сутки

Гладков: ВСУ выпустили около 70 снарядов по восьми белгородским районам за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов
Осколки украинских снарядов - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области почти 70 снарядами, один человек погиб, еще один пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
За минувший день, по информации губернатора, украинские войска обстреляли 27 населенных пунктов в восьми районах региона. В результате было выпущено 69 снарядов, а также зафиксировано 22 атаки беспилотниками. Повреждены один многоквартирный дом, четыре частных домовладения, два коммерческих объекта, сельхозтехника и пять легковых автомобилей. Согласно сводкам, всего за октябрь украинские войска выпустили по территории области около 2,3 тысячи снарядов. Кроме того, зарегистрировано около тысячи атак, совершенных беспилотниками. В результате этих действий 11 мирных жителей погибли, а 122 получили ранения различной степени тяжести.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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"В Валуйском муниципальном округе по поселкам Дальний и Уразово, а также селу Двулучное совершены атаки с помощью трех беспилотников. В поле, недалеко от поселка Дальний, в результате удара беспилотника по сельхозтехнике погиб сотрудник сельхозпредприятия. Ранен один мирный житель - мужчине оказана амбулаторная помощь", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по восьми населенным пунктам выпущены 15 боеприпасов и восемь беспилотников. В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущено восемь снарядов. В Грайворонском округе по шести населенным пунктам выпущены 18 боеприпасов и три БПЛА. В Краснояружском районе по селам Демидовка и Староселье выпущены девять боеприпасов и два беспилотника.
Ровеньском районе село Нагольное атаковано беспилотником самолетного типа... Над Чернянским районом системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Зиборовка, Крапивное, Красная Поляна, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка выпущены 19 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки с помощью пяти БПЛА", - уточнил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районРовеньский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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