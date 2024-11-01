https://ria.ru/20241101/navodnenie-1981287974.html

Число жертв наводнений в Испании возросло до 158 человек

Число жертв наводнений в Испании возросло до 158 человек - РИА Новости, 01.11.2024

Число жертв наводнений в Испании возросло до 158 человек

Число жертв наводнений в Испании выросло до 158, сообщила газета 20minutos. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T10:08

2024-11-01T10:08

2024-11-01T15:21

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валенсия (область)

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Число жертв наводнений в Испании выросло до 158, сообщила газета 20minutos. "Работа спасательных служб в районах, наиболее пострадавших от шторма "Дана", неизбежно сопровождается усугублением трагедии: уже 158 человек погибли в результате сильного шторма в автономных сообществах Валенсия, Кастилия — Ла-Манча и Андалусия. Подавляющее большинство из них, 155 человек, погибли в провинции Валенсия", — говорится в публикации. Сведениями о том, есть ли среди погибших россияне, генконсульство России в Барселоне не располагает.По информации издания, власти решили направить в Валенсию еще 500 сотрудников Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям (UME) в дополнение к тем 1200, что уже помогают в борьбе со стихией. Как сообщает местное агентство Europa Press, в провинции Валенсия постепенно восстанавливают подачу электричества. Если 30 октября без света оставались 155 тысяч домов, то сейчас лишь 40 тысяч. Проливные дожди и грозы обрушились на автономные сообщества Валенсия, Кастилия — Ла-Манча и Андалусия в середине этой недели. Самая сложная ситуация складывается в Валенсии, в провинции объявили красный, максимальный уровень опасности.Правительство Испании объявило трехдневный траур.

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Последствия наводнения в испанской Валенсии Последствия наводнения в испанской Валенсии 2024-11-01T10:08 true PT0M51S

Во власти стихии: последствия шторма в Испании Во власти стихии: последствия шторма в Испании 2024-11-01T10:08 true PT0M37S

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Ольга Фомченкова

в мире, валенсия (область), испания, россия, наводнения в испании