https://ria.ru/20241101/muzeyferapontovo-1981083815.html

Эталонный памятник русской культуры: где увидеть последние фрески Дионисия

Эталонный памятник русской культуры: где увидеть последние фрески Дионисия - РИА Новости, 01.11.2024

Эталонный памятник русской культуры: где увидеть последние фрески Дионисия

Знаменитые фрески Дионисия в селе Ферапонтово и удивительная архитектура Кирилло-Белозерского монастыря – эти две точки в Вологодской области, безусловно,... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:48

2024-11-01T12:48

2024-11-01T12:48

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Знаменитые фрески Дионисия в селе Ферапонтово и удивительная архитектура Кирилло-Белозерского монастыря – эти две точки в Вологодской области, безусловно, заслуживают того, чтобы отправиться туда в путешествие. Первая – прекрасно сохранившаяся роспись выдающегося иконописца конца XV– начала XVI века. Вторая – крупнейший во времена русского средневековья монастырь, центр духовной жизни и экономики. Его территория занимает 12 гектаров, часть отдана действующему монастырю, часть – Кирилло-Белозерский музей-заповедник, к которому относится и Музей фресок Дионисия. В этом году музейное объединение отмечает вековой юбилей."Наш музей был создан во времена, когда группа энтузиастов видела спасение русской художественной культуры в музеефикации. Уничтожение монастырей и храмов должно было привести и к уничтожению всей древнерусской культуры. Благо этого не произошло и сегодня мы отмечаем 100-летний юбилей", – говорит генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил ШаромазовЛегендарные фрескиПолностью сохранившиеся фрески Дионисия в Рождественском соборе Ферапонтова недаром считают одним из главных шедевров древнерусской живописи. Всего около 600 квадратных метров росписи, которая практически не подвергалась реставрации, а была лишь расчищена и законсервирована. Это значит, что сегодня работу мастера мы видим почти в первозданном виде."Ферапонтово – эталонный памятник искусства Дионисия и русского искусства того периода. Все остальное мы оцениваем с точки зрения того, что мы видим здесь. Это памятник, с которым нужно жить и к которому нужно приезжать не в конце жизни, а в начале, для того чтобы потом быть с ним все время рядом", – делится Шаромазов.Сам он работает здесь с 1987 года и, кажется, уже знает каждый мазок этой росписи.Ферапонтов монастырь был основан на рубеже XIV – XV веков и около 400 лет был одним из главных религиозных просветительских центров этих мест. Иконописец Дионисий, мастер фресок конца XVначала – XVI веков, прибыл сюда уже к концу своей жизни. Он был к тому моменту очень известен, судя по всему, состоятелен и имел авторитет."Есть мнение, что Ферапонтов монастырь не мог иметь средств, чтобы заказать ему такую роспись. Полагают, что Дионисий в это время покидает Москву, так как великий князь поддерживает ересь. Дионисий, понимая, что приближается конец его жизни, "на помин души" создает с сыновьями эту роспись", – рассказывает директор музея.Это, по мнению Шаромазова, объясняет многое из того, что мы видим сегодня. Например, использование дорогих пигментов для красок, которые привозили с Востока. Монастырь не располагал большими средствами, и Дионисий, скорее всего, покупал материалы за свои деньги. Часто говоря об этой работе мастера, отмечают именно цвета, например, широкое использование зеленого, что в те времена было редкостью."Говоря о византийском искусстве, мы, как правило, говорим о чистых цветах – открытый красный, зеленый. А здесь мы не видим ни одного чистого цвета, он всегда их как бы разбеляет. И судя по всему, это ход Дионисия, чтобы вписать все это в окружающую среду. Сейчас на дворе осень, и у нас тоже нет в природе открытых цветов, все как бы смягчено. Собор нужно видеть на протяжении всего года и в разное время. Есть моменты, когда освящаются определенные фрагменты росписи, луч света падает определенным образом. Сложно говорить, рассчитывал Дионисий на это, но он делал так, потому что считал нужным. И в данном случае речь идет о величайшем мастере", – делится Шаромазов.Еще один удивительный факт – работа была закончена в очень короткий срок, всего за 34 дня, что подтверждает текст на одной из арок собора. Роспись делалась быстро, крупными мазками. Некоторые фигуры будто парят в воздухе, а первоначальные контуры фигур, которые со временем стали заметны местами через слои краски, позволяют сравнить замысел и итог. Какие-то части выполняли сыновья мастера, специалисты это определяют по отличающейся манере работы. И делают выводы о том, что один из них был более искусен, второй – менее. Но понятно одно: сам Дионисий контролировал все в этой работе – от выбора сюжета и героев до итогового вида собора.Храм в Ферапонтове часто сравнивают с искусством итальянского Возрождения и фресками капеллы дель Арена в Падуе кисти Джотто. И самого Дионисия называют гением, равного мастерам раннего Ренессанса. Он создал величайшую роспись, дошедшую до наших дней в прекрасном состоянии. Сегодня Ферапонтово – это место, вокруг которого с годами образовались поселения свободных художников и храм, в который едут путешественники, чтобы увидеть эти фрески вживую." Искусство Дионисия имеет совсем иные основы. Джотто стремится к характеристикам и жизнеподобию. А здесь мир не тот, в котором мы живем, а мир, к которому мы стремимся, мир идеальных людей и образов", – заключает директор музея.Просторы Кирилло-Белозерского монастыряВ 20 километрах от Ферапонтова расположен город Кириллов. Кстати, по пути в него можно заехать в Цыпино и полюбоваться на деревянную церковь пророка Илии середины XVIII века. Вокруг – лес, а на берегу небольшого Ильинского озера стоит огромный деревянный храм, где высота от пола до потолка составляет 20 метров. Это – тоже объект Кирилло-Белозерского музея-заповедника, отреставрированный в "нулевые".После камерного Ферапонтова в Кириллове поражает мощь и размах огромного монастыря, крупного духовного, а в Средневековье – экономического центра. Сегодня музей занимает большую часть всей монастырской территории в 12 гектар. Малый Ивановский монастырь, который также является частью комплекса, передан Русской православной церкви.Внутри территории – 12 церквей, многочисленные жилые и хозяйственные постройки. Многие со временем перестраивали: в отличие от Ферапонтова, Кирилло-Белозерский монастырь был богат и не жалел средств на то, чтобы, например, принимать именитых гостей из Петербурга по всем правилам. Вот и получается, что Архимандричьи кельи, построенные еще в XVII веке, сегодня дошли до нас с фасадом, сделанном в духе классицизма, с колоннами и балконом на втором этаже. При этом часть здания сохранила свой первоначальный вид. Перестройки были неоднократными, в соответствии с архитектурными веяниями каждой эпохи. Каждый новый настоятель стремился обновить эту резиденцию.Изменениям подвергался и центральный Успенский собор XVII века – третья каменная постройка на территории. Рассматривая сегодня его причудливую архитектуру, можно продвигаться хронологически – в разные эпохи к нему добавляли новые части. В XVIII веке храм обновили в духе стиля барокко: убрали более ранние декоративные элементы "кокошники", переделали основание купола, так называемый барабан. Внутри собора сохранился иконостас конца XV века – уникальный памятник древнерусской иконописи и, как подчеркивают специалисты, самый крупный комплекс одновременных икон, дошедших до наших дней.В соборе идет реставрация настенных росписей, а многообразные по содержанию экспозиции музея располагаются по всей территории. В 2019 году огромные башни монастыря также стали выставочным пространством. Здесь провели впервые за 300 лет реставрацию и благодаря опорам на стены и внутренние столпы башен обустроили выставочные ярусы.В одной из башен можно увидеть коллекции иконописи, в другой – народного искусства. Собрания музея исчисляются тысячами, но, цифры – одно, а увидеть это все своими глазами – совершенно иное. Масштаб экспозиций производит впечатление: здесь единовременно в одном пространстве выставлены порядка полутора тысяч прялок конца XIX – начала ХХ веков, которые собраны из различных регионов Русского Севера. А всего в коллекции музея их около четырех тысяч. В открытом хранении прялки стоят на специальных многоярусных постаментах, наподобие хоров, только обойти их можно со всех сторон. Рядом – многочисленные образцы народных тканей и кружев в специальных передвижных витринах, костюмы и расписные предметы крестьянского быта. Все это – постоянная экспозиция "Открытый фонд резных и расписных предметов".Музей на территории Кирилло-Белозерского монастыря – фактически город в городе. Общая протяженность монастырских стен составляет почти два километра, а ширина – семь метров. По ним можно гулять и любоваться окрестными пейзажами и Сиверским озером, которое подходит прямо к подножию монастыря. Здесь просто хочется проводить время, задержаться на несколько дней. Сполна насладиться строгой и лаконичной архитектурой, которая восхищает точностью линии и гармонией с окружающей природной. Изучить подробно если не все прялки этой уникальной коллекции, то хотя бы научиться их отличать по регионам. Буквально исследовать рисунки тканей и кружев. Конечно же, внимательно посмотреть не только фантастические открытые хранения икон и декоративно-прикладного искусства, но и большую экспозицию об истории Кирилло-Белозерского монастыря, окрестных и приписных обителей. Конечно, нужно приезжать вновь и вновь к фрескам Дионисия – созерцать и размышлять, погружаться в особую атмосферу храма, наслаждаться цветом и линиями фресок, уникальной атмосферой этих мест. Ведь и Ферапонтово, и Кирилло-Белозерский монастыри были созданы и живут в неразрывной связи с окружающей их природой Русского Севера. Сюда нужно возвращаться, и – не один раз.

https://ria.ru/20240808/muzeynyemarshrutysuzdal-1964628791.html

https://ria.ru/20230707/kizhi-1882146997.html

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вологодская область, вологда, игорь грабарь, кирилло-белозерский монастырь, кириллов