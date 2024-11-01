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Замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанову продлили арест - РИА Новости, 01.11.2024
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14:20 01.11.2024 (обновлено: 14:21 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/mumindzhanov-1981348769.html
Замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанову продлили арест
Замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанову продлили арест - РИА Новости, 01.11.2024
Замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанову продлили арест
В пятницу 235-й гарнизонный военный суд продлил до 2 февраля арест замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова, обвиняемого в... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:20
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общество
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валерий муминджанов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В пятницу 235-й гарнизонный военный суд продлил до 2 февраля арест замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взяток, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Муминджанову до 2 февраля", - сказала собеседница агентства.Заседание проходило в закрытом режиме.По версии СК РФ, Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей за то, что способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. Генерал вину не признал.
https://ria.ru/20241016/popov-1978396400.html
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общество, россия, валерий муминджанов, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Валерий Муминджанов, Следственный комитет России (СК РФ)
Замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанову продлили арест

Суд продлил арест замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанову

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В пятницу 235-й гарнизонный военный суд продлил до 2 февраля арест замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взяток, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Муминджанову до 2 февраля", - сказала собеседница агентства.
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Заседание проходило в закрытом режиме.
По версии СК РФ, Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей за то, что способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. Генерал вину не признал.
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ОбществоРоссияВалерий МуминджановСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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