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Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" пройдет в Москве 13-14 ноября - РИА Новости, 01.11.2024
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15:14 01.11.2024 (обновлено: 15:23 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/moskva-1981362472.html
Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" пройдет в Москве 13-14 ноября
Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" пройдет в Москве 13-14 ноября - РИА Новости, 01.11.2024
Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" пройдет в Москве 13-14 ноября
Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" впервые пройдет в Москве 13 и 14 ноября, конференция соберет экспертов из России, Бразилии, Китая, Объединенных... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:14
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москва
эмир кустурица
оливер стоун
москино
форум
россия
бразилия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" впервые пройдет в Москве 13 и 14 ноября, конференция соберет экспертов из России, Бразилии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики, Сербии и других стран, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму. "Тринадцатого и четырнадцатого ноября в Москве пройдет первый международный форум "Культура. Медиа. Цифра", - говорится в сообщении. Отмечается, что он объединит представителей креативных индустрий и других профессионалов из разных государств — руководителей крупнейших медиахолдингов и онлайн-кинотеатров, продюсеров, режиссеров, актеров, сотрудников средств массовой информации и технологических компаний. "Конференция соберет экспертов из России, Бразилии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики, Сербии и других стран. Они обсудят экономический потенциал творческого сектора и возможные программы сотрудничества", — цитируют в сообщении заммэра столицы Наталью Сергунину. Отмечается, что почетным председателем форума станет знаменитый кинорежиссер Эмир Кустурица. Гостей ждут деловые сессии, лекции и мастер-классы ведущих специалистов. Так, например, участники смогут послушать выступление всемирно известного режиссера и сценариста Оливера Стоуна. Мероприятие проведут на территории кинозавода "Москино".
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москва, эмир кустурица, оливер стоун, москино, форум, россия, бразилия, наталья сергунина, культура
Москва, Эмир Кустурица, Оливер Стоун, Москино, Форум, Россия, Бразилия, Наталья Сергунина, Культура

Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" пройдет в Москве 13-14 ноября

© Фото: пресс-служба комитета по туризму города МосквыМеждународный форум "Культура. Медиа. Цифра" впервые пройдет в Москве 13-14 ноября
Международный форум Культура. Медиа. Цифра впервые пройдет в Москве 13-14 ноября - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы
Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" впервые пройдет в Москве 13-14 ноября
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" впервые пройдет в Москве 13 и 14 ноября, конференция соберет экспертов из России, Бразилии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики, Сербии и других стран, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.
"Тринадцатого и четырнадцатого ноября в Москве пройдет первый международный форум "Культура. Медиа. Цифра", - говорится в сообщении.
© Фото: пресс-служба комитета по туризму города МосквыМеждународный форум "Культура. Медиа. Цифра" впервые пройдет в Москве 13-14 ноября
Международный форум Культура. Медиа. Цифра впервые пройдет в Москве 13-14 ноября - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы
Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" впервые пройдет в Москве 13-14 ноября
Отмечается, что он объединит представителей креативных индустрий и других профессионалов из разных государств — руководителей крупнейших медиахолдингов и онлайн-кинотеатров, продюсеров, режиссеров, актеров, сотрудников средств массовой информации и технологических компаний.
"Конференция соберет экспертов из России, Бразилии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики, Сербии и других стран. Они обсудят экономический потенциал творческого сектора и возможные программы сотрудничества", — цитируют в сообщении заммэра столицы Наталью Сергунину.
Отмечается, что почетным председателем форума станет знаменитый кинорежиссер Эмир Кустурица. Гостей ждут деловые сессии, лекции и мастер-классы ведущих специалистов. Так, например, участники смогут послушать выступление всемирно известного режиссера и сценариста Оливера Стоуна.
Мероприятие проведут на территории кинозавода "Москино".
На телекинофоруме Новая реальность, ГДК им. Пускепалиса, Железноводск - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В Железноводске открылся международный телекинофорум "Новая реальность"
29 октября, 11:51
 
МоскваЭмир КустурицаОливер СтоунМоскиноФорумРоссияБразилияНаталья СергунинаКультура
 
 
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