https://ria.ru/20241101/moskva-1981362472.html
Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" пройдет в Москве 13-14 ноября
Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" пройдет в Москве 13-14 ноября - РИА Новости, 01.11.2024
Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" пройдет в Москве 13-14 ноября
Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" впервые пройдет в Москве 13 и 14 ноября, конференция соберет экспертов из России, Бразилии, Китая, Объединенных... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:14
2024-11-01T15:14
2024-11-01T15:23
москва
эмир кустурица
оливер стоун
москино
форум
россия
бразилия
наталья сергунина
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" впервые пройдет в Москве 13 и 14 ноября, конференция соберет экспертов из России, Бразилии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики, Сербии и других стран, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму. "Тринадцатого и четырнадцатого ноября в Москве пройдет первый международный форум "Культура. Медиа. Цифра", - говорится в сообщении. Отмечается, что он объединит представителей креативных индустрий и других профессионалов из разных государств — руководителей крупнейших медиахолдингов и онлайн-кинотеатров, продюсеров, режиссеров, актеров, сотрудников средств массовой информации и технологических компаний. "Конференция соберет экспертов из России, Бразилии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики, Сербии и других стран. Они обсудят экономический потенциал творческого сектора и возможные программы сотрудничества", — цитируют в сообщении заммэра столицы Наталью Сергунину. Отмечается, что почетным председателем форума станет знаменитый кинорежиссер Эмир Кустурица. Гостей ждут деловые сессии, лекции и мастер-классы ведущих специалистов. Так, например, участники смогут послушать выступление всемирно известного режиссера и сценариста Оливера Стоуна. Мероприятие проведут на территории кинозавода "Москино".
https://ria.ru/20241029/realnost-1980660574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, эмир кустурица, оливер стоун, москино, форум, россия, бразилия, наталья сергунина, культура
Москва, Эмир Кустурица, Оливер Стоун, Москино, Форум, Россия, Бразилия, Наталья Сергунина, Культура
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" впервые пройдет в Москве 13 и 14 ноября, конференция соберет экспертов из России, Бразилии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики, Сербии и других стран, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.
"Тринадцатого и четырнадцатого ноября в Москве пройдет первый международный форум "Культура. Медиа. Цифра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он объединит представителей креативных индустрий и других профессионалов из разных государств — руководителей крупнейших медиахолдингов и онлайн-кинотеатров, продюсеров, режиссеров, актеров, сотрудников средств массовой информации и технологических компаний.
"Конференция соберет экспертов из России, Бразилии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики, Сербии и других стран. Они обсудят экономический потенциал творческого сектора и возможные программы сотрудничества", — цитируют в сообщении заммэра столицы Наталью Сергунину
.
Отмечается, что почетным председателем форума станет знаменитый кинорежиссер Эмир Кустурица
. Гостей ждут деловые сессии, лекции и мастер-классы ведущих специалистов. Так, например, участники смогут послушать выступление всемирно известного режиссера и сценариста Оливера Стоуна
.
Мероприятие проведут на территории кинозавода "Москино
".