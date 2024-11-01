https://ria.ru/20241101/moskva-1981362472.html

Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" пройдет в Москве 13-14 ноября

Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" пройдет в Москве 13-14 ноября - РИА Новости, 01.11.2024

Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" пройдет в Москве 13-14 ноября

Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" впервые пройдет в Москве 13 и 14 ноября, конференция соберет экспертов из России, Бразилии, Китая, Объединенных... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:14

2024-11-01T15:14

2024-11-01T15:23

москва

эмир кустурица

оливер стоун

москино

форум

россия

бразилия

наталья сергунина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981360126_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_7916b954e8b803a58a63218acc0a954b.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" впервые пройдет в Москве 13 и 14 ноября, конференция соберет экспертов из России, Бразилии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики, Сербии и других стран, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму. "Тринадцатого и четырнадцатого ноября в Москве пройдет первый международный форум "Культура. Медиа. Цифра", - говорится в сообщении. Отмечается, что он объединит представителей креативных индустрий и других профессионалов из разных государств — руководителей крупнейших медиахолдингов и онлайн-кинотеатров, продюсеров, режиссеров, актеров, сотрудников средств массовой информации и технологических компаний. "Конференция соберет экспертов из России, Бразилии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики, Сербии и других стран. Они обсудят экономический потенциал творческого сектора и возможные программы сотрудничества", — цитируют в сообщении заммэра столицы Наталью Сергунину. Отмечается, что почетным председателем форума станет знаменитый кинорежиссер Эмир Кустурица. Гостей ждут деловые сессии, лекции и мастер-классы ведущих специалистов. Так, например, участники смогут послушать выступление всемирно известного режиссера и сценариста Оливера Стоуна. Мероприятие проведут на территории кинозавода "Москино".

https://ria.ru/20241029/realnost-1980660574.html

москва

россия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, эмир кустурица, оливер стоун, москино, форум, россия, бразилия, наталья сергунина, культура