https://ria.ru/20241101/moskva-1981291018.html

В Москве благоустроили часть территории биотехнологического университета

В Москве благоустроили часть территории биотехнологического университета - РИА Новости, 01.11.2024

В Москве благоустроили часть территории биотехнологического университета

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства выполнили благоустройство части территории Российского биотехнологического университета на севере Москвы,... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T10:19

2024-11-01T10:19

2024-11-01T10:19

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петр бирюков

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства выполнили благоустройство части территории Российского биотехнологического университета на севере Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году проводим благоустройство территории Российского биотехнологического университета, который является флагманом научных разработок в сфере биотехнологий и здоровьесбережения. В настоящее время полностью завершены работы в одной из трех функциональных зон, расположенной между корпусами общежития, учебным корпусом и жилым домом. Она предназначена не только для резидентов кампуса, но и местных жителей", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что на территории обустроили тротуары, которые соединяют общежитие №2 с основными корпусами университета, кроме того, по ним можно пройти от Волоколамского шоссе на улицу Панфилова. Для безопасности пешеходов установили 24 светильника торшерного типа, провели озеленение - высадили более 1,1 тысячи кустарников. "Для более функционального использования пространства организовали универсальную площадку, которая объединяет поле для нескольких видов спорта: баскетбола, волейбола и мини-футбола. Рядом разместили небольшую трибуну. Кроме того, выделили зону для игры в пинг-понг и установили многофункциональный спортивный воркаут-комплекс, сделали отдельную площадку для панна-футбола", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что на территории университета "Росбиотех" создаются три полноценные функциональные зоны. Цель проекта - сформировать образовательно-досуговое пространство, где преподаватели смогут внедрять современные практики обучения, а москвичи - посещать различные мероприятия и образовательные программы, заниматься спортом, отдыхать.

https://ria.ru/20240925/moskva-1974539866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков