СМИ рассказали о "сюрпризе" Дурова для мошенников
F.A.C.C.T.: заявление Дурова стало причиной снижения доходов кибермошенников
© Depositphotos.com / inkytapeЛоготип мессенджера Telegram
© Depositphotos.com / inkytape
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Заявление основателя Telegram Павла Дурова о раскрытии IP-адресов пользователей-нарушителей ударило по доходам кибермошенников, пишет РБК со ссылкой на компанию F.A.C.C.T.
"Доходы 70% мошеннических групп, работающих по схеме "Мамонт", за четыре недели с момента заявления Дурова сократились в среднем на 22% — с 58 миллионов до 45 миллионов рублей", — говорится в публикации.
Первое массовое использование в России схемы "Мамонт" (на сленге мошенников "жертва") специалисты зафиксировали еще летом 2019 года. Однако пик активности хакеров пришелся на весну 2020 года из-за пандемии, переходом на удаленку и увеличением спроса на онлайн-покупки (в среднем на 30-40 процентов) и, соответственно, услуги курьерской доставки.
В конце сентября Дуров сообщил, что Telegram обновил свою политику конфиденциальности, и IP-адреса и номера телефонов пользователей мессенджера, нарушающих его правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы.
Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит
21 октября, 15:35