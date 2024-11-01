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СМИ рассказали о "сюрпризе" Дурова для мошенников - РИА Новости, 01.11.2024
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10:25 01.11.2024 (обновлено: 10:26 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/moshenniki-1981291673.html
СМИ рассказали о "сюрпризе" Дурова для мошенников
СМИ рассказали о "сюрпризе" Дурова для мошенников - РИА Новости, 01.11.2024
СМИ рассказали о "сюрпризе" Дурова для мошенников
Заявление основателя Telegram Павла Дурова о раскрытии IP-адресов пользователей-нарушителей ударило по доходам кибермошенников, пишет РБК со ссылкой на компанию РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T10:25
2024-11-01T10:26
павел дуров
telegram
россия
технологии
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Заявление основателя Telegram Павла Дурова о раскрытии IP-адресов пользователей-нарушителей ударило по доходам кибермошенников, пишет РБК со ссылкой на компанию F.A.C.C.T."Доходы 70% мошеннических групп, работающих по схеме "Мамонт", за четыре недели с момента заявления Дурова сократились в среднем на 22% — с 58 миллионов до 45 миллионов рублей", — говорится в публикации.Первое массовое использование в России схемы "Мамонт" (на сленге мошенников "жертва") специалисты зафиксировали еще летом 2019 года. Однако пик активности хакеров пришелся на весну 2020 года из-за пандемии, переходом на удаленку и увеличением спроса на онлайн-покупки (в среднем на 30-40 процентов) и, соответственно, услуги курьерской доставки.В конце сентября Дуров сообщил, что Telegram обновил свою политику конфиденциальности, и IP-адреса и номера телефонов пользователей мессенджера, нарушающих его правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы.
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павел дуров, telegram, россия, технологии
Павел Дуров, Telegram, Россия, Технологии
СМИ рассказали о "сюрпризе" Дурова для мошенников

F.A.C.C.T.: заявление Дурова стало причиной снижения доходов кибермошенников

© Depositphotos.com / inkytapeЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Depositphotos.com / inkytape
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Заявление основателя Telegram Павла Дурова о раскрытии IP-адресов пользователей-нарушителей ударило по доходам кибермошенников, пишет РБК со ссылкой на компанию F.A.C.C.T.
"Доходы 70% мошеннических групп, работающих по схеме "Мамонт", за четыре недели с момента заявления Дурова сократились в среднем на 22% — с 58 миллионов до 45 миллионов рублей", — говорится в публикации.
Первое массовое использование в России схемы "Мамонт" (на сленге мошенников "жертва") специалисты зафиксировали еще летом 2019 года. Однако пик активности хакеров пришелся на весну 2020 года из-за пандемии, переходом на удаленку и увеличением спроса на онлайн-покупки (в среднем на 30-40 процентов) и, соответственно, услуги курьерской доставки.
В конце сентября Дуров сообщил, что Telegram обновил свою политику конфиденциальности, и IP-адреса и номера телефонов пользователей мессенджера, нарушающих его правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы.
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