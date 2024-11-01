https://ria.ru/20241101/moshenniki-1981291673.html

СМИ рассказали о "сюрпризе" Дурова для мошенников

СМИ рассказали о "сюрпризе" Дурова для мошенников - РИА Новости, 01.11.2024

СМИ рассказали о "сюрпризе" Дурова для мошенников

Заявление основателя Telegram Павла Дурова о раскрытии IP-адресов пользователей-нарушителей ударило по доходам кибермошенников, пишет РБК со ссылкой на компанию РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T10:25

2024-11-01T10:25

2024-11-01T10:26

павел дуров

telegram

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Заявление основателя Telegram Павла Дурова о раскрытии IP-адресов пользователей-нарушителей ударило по доходам кибермошенников, пишет РБК со ссылкой на компанию F.A.C.C.T."Доходы 70% мошеннических групп, работающих по схеме "Мамонт", за четыре недели с момента заявления Дурова сократились в среднем на 22% — с 58 миллионов до 45 миллионов рублей", — говорится в публикации.Первое массовое использование в России схемы "Мамонт" (на сленге мошенников "жертва") специалисты зафиксировали еще летом 2019 года. Однако пик активности хакеров пришелся на весну 2020 года из-за пандемии, переходом на удаленку и увеличением спроса на онлайн-покупки (в среднем на 30-40 процентов) и, соответственно, услуги курьерской доставки.В конце сентября Дуров сообщил, что Telegram обновил свою политику конфиденциальности, и IP-адреса и номера телефонов пользователей мессенджера, нарушающих его правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы.

https://ria.ru/20241021/kredit-1979134663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

павел дуров, telegram, россия, технологии