https://ria.ru/20241101/mosgorsud-1981354108.html

Экс-депутата Госдумы, обвиняемого в растрате, оставили в СИЗО

Экс-депутата Госдумы, обвиняемого в растрате, оставили в СИЗО - РИА Новости, 01.11.2024

Экс-депутата Госдумы, обвиняемого в растрате, оставили в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина, обвиняемого в растрате, передает корреспондент РИА Новости из РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:44

2024-11-01T14:44

2024-11-01T14:44

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина, обвиняемого в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья. Басманный суд Москвы в конце сентября отправил Шилкина в СИЗО до 24 ноября. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). По данным следствия, Шилкин, будучи в 2019-2020 годах гендиректором находящегося на стадии банкротства ООО "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" (АСЭП), продал компании "Партнер", соучредителем которой являлся, 38 принадлежащих АСЭП автомобилей за 2,8 миллиона рублей - в 10 раз ниже их реальной стоимости. Ущерб составил более 23 миллионов рублей. По словам защиты, ещё в рамках рассмотрения вопроса о банкротстве сделки были признаны недействительными, а средства вернулись потерпевшей стороне. "Реального ущерба на сегодняшний день нет", - заявлял адвокат Вадим Николаенко. В этой связи, по мнению защитника, действия Шилкина квалифицированы неправильно, "следствие искусственно завысило тяжесть совершенного преступления", предъявив обвинение в растрате, а не злоупотреблении полномочиями. При этом сам факт произошедшего Шилкин не отрицает. Защита также обращала внимание на состояние здоровья Шилкина, данные о котором суд первой инстанции не получил из-за спешки - Шилкина задержали в Архангельской области 25 сентября, а уже 26-ого числа он был арестован столичным судом, защите не дали время на подготовку материалов, хотя соответствующее ходатайство и было заявлено. Шилкин страдает от острого панкреатита и гипертонической болезни 2 стадии 3 степени, последний недуг входит в перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. Прокурор в свою очередь просил оставить постановление Басманного суда столицы без изменений ввиду его законности и обоснованности. Шилкин был депутатом Госдумы восьмого созыва, т.е. с сентября 2021 года. В конце июля 2024-ого досрочно сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщала пресс-служба фракции "Новые люди". После депутатства и до ареста Шилкин работал замдиректора коммерческой компании ООО "Партнер".

https://ria.ru/20241001/shilkin-1975634838.html

https://ria.ru/20241031/sud-1981070113.html

https://ria.ru/20241030/volodin-1980920108.html

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