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Пятеро жителей ПМР, пытавшихся поджечь ЦИК, получили 30 суток ареста - РИА Новости, 01.11.2024
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17:52 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/moldaviya-1981402198.html
Пятеро жителей ПМР, пытавшихся поджечь ЦИК, получили 30 суток ареста
Пятеро жителей ПМР, пытавшихся поджечь ЦИК, получили 30 суток ареста - РИА Новости, 01.11.2024
Пятеро жителей ПМР, пытавшихся поджечь ЦИК, получили 30 суток ареста
Молдавская полиция сообщила в пятницу, что все пятеро задержанных, проживающих в Приднестровье, которые пытались поджечь здание Центризбиркома в Кишиневе,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:52
2024-11-01T17:52
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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Молдавская полиция сообщила в пятницу, что все пятеро задержанных, проживающих в Приднестровье, которые пытались поджечь здание Центризбиркома в Кишиневе, арестованы на 30 суток. Ранее в полиции сообщали, что попытки поджога были зафиксированы в ночь на 31 октября. В результате были задержаны на 72 часа трое мужчин и две женщины в возрасте от 18 до 42 лет из Слободзеи и Тирасполя. "Все пятеро задержанных сегодня получили арест на 30 суток", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за евроинтеграцию и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Майя Санду, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Пятеро жителей ПМР, пытавшихся поджечь ЦИК, получили 30 суток ареста

Полиция Молдавии арестовала пятерых жителей ПМР, пытавшихся поджечь ЦИК

© Mihai CarausЛоготип ЦИК Молдавии
Логотип ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Mihai Caraus
Логотип ЦИК Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Молдавская полиция сообщила в пятницу, что все пятеро задержанных, проживающих в Приднестровье, которые пытались поджечь здание Центризбиркома в Кишиневе, арестованы на 30 суток.
Ранее в полиции сообщали, что попытки поджога были зафиксированы в ночь на 31 октября. В результате были задержаны на 72 часа трое мужчин и две женщины в возрасте от 18 до 42 лет из Слободзеи и Тирасполя.
"Все пятеро задержанных сегодня получили арест на 30 суток", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за евроинтеграцию и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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В миреМолдавияКишиневТираспольМайя СандуЕвросоюзСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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