Пятеро жителей ПМР, пытавшихся поджечь ЦИК, получили 30 суток ареста
Полиция Молдавии арестовала пятерых жителей ПМР, пытавшихся поджечь ЦИК
© Mihai CarausЛоготип ЦИК Молдавии
© Mihai Caraus
Логотип ЦИК Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Молдавская полиция сообщила в пятницу, что все пятеро задержанных, проживающих в Приднестровье, которые пытались поджечь здание Центризбиркома в Кишиневе, арестованы на 30 суток.
Ранее в полиции сообщали, что попытки поджога были зафиксированы в ночь на 31 октября. В результате были задержаны на 72 часа трое мужчин и две женщины в возрасте от 18 до 42 лет из Слободзеи и Тирасполя.
"Все пятеро задержанных сегодня получили арест на 30 суток", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за евроинтеграцию и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.