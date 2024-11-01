https://ria.ru/20241101/moldaviya-1981372068.html

Наблюдатели раскритиковали Санду за использование админресурса на выборах

Наблюдатели раскритиковали Санду за использование админресурса на выборах - РИА Новости, 01.11.2024

Наблюдатели раскритиковали Санду за использование админресурса на выборах

Молдавская общественная организация Promo-LEX, занимающаяся мониторингом голосования, выявила массовое использование административного ресурса со стороны главы... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:45

2024-11-01T15:45

2024-11-01T16:36

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КИШИНЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Молдавская общественная организация Promo-LEX, занимающаяся мониторингом голосования, выявила массовое использование административного ресурса со стороны главы государства Майи Санду на еврореферендуме и президентских выборах, сообщил руководитель ассоциации Николай Панфил на брифинге в Кишиневе."Санду в 2019 году в качестве премьер-министра заявляла, что использование административного ресурса — это пятно на имидже Молдавии. Однако явление сохраняется и поныне", — отметил он.Так, наблюдатели Promo-LEX выявили как минимум 146 случаев использования админресурса в этой кампании всего за месяц, при этом 92% из них касаются ПДС и действующей главы государства как кандидата на пост президента, указал Панфил."Госпожа Санду, когда и как мы сотрем это пятно с имиджа республики?" —поинтересовался руководитель ассоциации. Двадцатого октября в Молдавии состоялись выборы президента и референдум о вступлении страны в Евросоюз. Майя Санду набрала 42,45% голосов, вторым стал бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Второй тур назначили на 3 ноября.На референдуме о евроинтеграции гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?" Всего в голосовании приняло участие почти 1,5 миллиона избирателей. Голоса за отдали 50,46%, против высказались 49,54%. Таким образом, разница между сторонниками и противниками составила 13,5 тысячи человек. Порог явки для референдума — 33,3%. Он считается состоявшимся, если за проголосовало большинство.

https://ria.ru/20241101/moldavija-1981339877.html

https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981229088.html

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в мире, молдавия, майя санду, выборы в молдавии — 2024, гагаузия, кишинев