https://ria.ru/20241101/moldaviya-1981322492.html

Россия не вмешивается в выборную кампанию в Молдавии, заявили в Кремле

Россия не вмешивается в выборную кампанию в Молдавии, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.11.2024

Россия не вмешивается в выборную кампанию в Молдавии, заявили в Кремле

Россия никак не вмешивается в выборную кампанию в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:46

2024-11-01T12:46

2024-11-01T12:46

в мире

молдавия

россия

гагаузия

майя санду

дмитрий песков

евросоюз

снг

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия никак не вмешивается в выборную кампанию в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы решительно отвергаем любые обвинения в том, что мы каким-то образом в это (выборы в Молдавии - ред.) вмешиваемся. Мы этого не делаем", - сказал Песков журналистам. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Действующий президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. На прошедшем в тот же день референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.

https://ria.ru/20241031/ukraina-1980997500.html

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россия

гагаузия

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Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, дмитрий песков, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024