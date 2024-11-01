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Россия не вмешивается в выборную кампанию в Молдавии, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.11.2024
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12:46 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/moldaviya-1981322492.html
Россия не вмешивается в выборную кампанию в Молдавии, заявили в Кремле
Россия не вмешивается в выборную кампанию в Молдавии, заявили в Кремле - РИА Новости, 01.11.2024
Россия не вмешивается в выборную кампанию в Молдавии, заявили в Кремле
Россия никак не вмешивается в выборную кампанию в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:46
2024-11-01T12:46
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россия
гагаузия
майя санду
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия никак не вмешивается в выборную кампанию в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы решительно отвергаем любые обвинения в том, что мы каким-то образом в это (выборы в Молдавии - ред.) вмешиваемся. Мы этого не делаем", - сказал Песков журналистам. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Действующий президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. На прошедшем в тот же день референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, дмитрий песков, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Дмитрий Песков, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Россия не вмешивается в выборную кампанию в Молдавии, заявили в Кремле

Песков: Россия не вмешивается в выборную кампанию в Молдавии

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Мужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
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Мужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия никак не вмешивается в выборную кампанию в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы решительно отвергаем любые обвинения в том, что мы каким-то образом в это (выборы в Молдавии - ред.) вмешиваемся. Мы этого не делаем", - сказал Песков журналистам.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Действующий президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
На прошедшем в тот же день референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуДмитрий ПесковЕвросоюзСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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