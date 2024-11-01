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Вице-премьер Молдавии призвала ускорить подготовку к вступлению в ЕС - РИА Новости, 01.11.2024
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11:04 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/moldaviya-1981299565.html
Вице-премьер Молдавии призвала ускорить подготовку к вступлению в ЕС
Вице-премьер Молдавии призвала ускорить подготовку к вступлению в ЕС - РИА Новости, 01.11.2024
Вице-премьер Молдавии призвала ускорить подготовку к вступлению в ЕС
Молдавии предстоит приложить дополнительные усилия для ускорения подготовки к вступлению в Евросоюз, заявила вице-премьер по европейской интеграции Кристина... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T11:04
2024-11-01T11:04
в мире
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КИШИНЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Молдавии предстоит приложить дополнительные усилия для ускорения подготовки к вступлению в Евросоюз, заявила вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова. Ранее Еврокомиссия опубликовала отчеты по расширению с оценкой прогресса стран-кандидатов. В нем сообщается, что Украина и Молдавия при выполнении определенных условий смогут только начать переговоры по существу о членстве в ЕС в 2025 году. "Опубликованный Еврокомиссией пакет по расширению показывает, что усилия Молдавии, предпринятые в прошлом году, приносят ощутимые результаты. Мы добились прогресса в 31 из 33 глав, предусмотренных планом действий по вступлению ЕС … В впереди предстоит ещё много работы, Я приглашаю гражданское общество к внимательному рассмотрению выводов Пакета по расширению в отношении Молдавии и приглашаю всех на обсуждение 6 ноября, чтобы вместе определить пути ускорения прогресса для подготовки Республики Молдова к вступлению в ЕС", - написала Герасимова на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Вице-премьер отметила, что уровень готовности Молдавии к членству в ЕС значительно повысился в пяти ключевых областях — энергетике, экологии, образовании и культуре, в сфере защиты прав потребителей, в региональной политике и таможенном союзе. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
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в мире, молдавия, украина, брюссель, майя санду, евросоюз, еврокомиссия, facebook
В мире, Молдавия, Украина, Брюссель, Майя Санду, Евросоюз, Еврокомиссия, Facebook
Вице-премьер Молдавии призвала ускорить подготовку к вступлению в ЕС

Вице-премьер Молдавии Герасимова призвала ускорить подготовку к вступлению в ЕС

© Фото : Президентура республики МолдоваКристина Герасимова
Кристина Герасимова - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : Президентура республики Молдова
Кристина Герасимова. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Молдавии предстоит приложить дополнительные усилия для ускорения подготовки к вступлению в Евросоюз, заявила вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова.
Ранее Еврокомиссия опубликовала отчеты по расширению с оценкой прогресса стран-кандидатов. В нем сообщается, что Украина и Молдавия при выполнении определенных условий смогут только начать переговоры по существу о членстве в ЕС в 2025 году.
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"Опубликованный Еврокомиссией пакет по расширению показывает, что усилия Молдавии, предпринятые в прошлом году, приносят ощутимые результаты. Мы добились прогресса в 31 из 33 глав, предусмотренных планом действий по вступлению ЕС … В впереди предстоит ещё много работы, Я приглашаю гражданское общество к внимательному рассмотрению выводов Пакета по расширению в отношении Молдавии и приглашаю всех на обсуждение 6 ноября, чтобы вместе определить пути ускорения прогресса для подготовки Республики Молдова к вступлению в ЕС", - написала Герасимова на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Вице-премьер отметила, что уровень готовности Молдавии к членству в ЕС значительно повысился в пяти ключевых областях — энергетике, экологии, образовании и культуре, в сфере защиты прав потребителей, в региональной политике и таможенном союзе.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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