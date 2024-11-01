https://ria.ru/20241101/moldavija-1981425951.html

В Молдавии задержали четырех человек по делу о коррупции на выборах

В Молдавии задержали четырех человек по делу о коррупции на выборах - РИА Новости, 01.11.2024

В Молдавии задержали четырех человек по делу о коррупции на выборах

Молдавская полиция сообщает в пятницу, что в разных населенных пунктах республики проведено более 60 обысков и задержано четыре человека по уголовным делам о... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T19:41

2024-11-01T19:41

2024-11-01T19:41

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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Молдавская полиция сообщает в пятницу, что в разных населенных пунктах республики проведено более 60 обысков и задержано четыре человека по уголовным делам о коррупции на выборах. Раннее в пятницу в полиции сообщили, что сотрудники правоохранительных органов Молдавии проводят обыски в 13 населенных пунктах страны по таким уголовным делам. "Сотрудники правоохранительных органов 1 ноября 2024 года провели более 60 обысков в районах Хынчешты, Штефан-Водэ, Бендеры, Кагул, Ниспорены, Сорока, Единцы, Рышканы, Дрокии, Дондушенах и в Гагаузии по нескольким уголовным делам, возбужденным по фактам незаконного финансирования и коррупции на выборах. Правоохранители задержали четырех человек на 72 часа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. Правоохранители уточняют, что во время обысков конфисковали автомобиль, крупные суммы денег, предназначенные для раздачи активистам и избирателям, списки сочувствующих, а также оружие, незарегистрированную амуницию, документы, подтверждающие банковские переводы через мобильное приложение коммерческого банк "Промсвязьбанк" (ПСБ), мобильные телефоны, компьютеры и прочее. "В ходе расследования уголовного дела полиция установила, что члены преступной организации "Шор" и политического блока "Победа" были назначены "лидерами" в населенных пунктах проживания, на которых была возложена ответственность за подкуп избирателей во время президентских выборов", - говорится в сообщении. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов президент Молдавии Майя Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. По подозрению в электоральной коррупции задержаны несколько представителей оппозиционного блока "Победа". Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20241025/obyski-1980082571.html

https://ria.ru/20241027/sandu-1980369447.html

https://ria.ru/20240603/moldaviya-1950185398.html

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в мире, молдавия, гагаузия, бендеры, майя санду, промсвязьбанк, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024