В 13 молдавских районах проходят обыски по делу о коррупции на выборах
Молдавская полиция проводит обыски в 13 районах по делу о коррупции на выборах
© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Молдавии проводят в пятницу обыски в 13 населенных пунктах страны по уголовным делам о коррупции на выборах, сообщает Генеральный инспекторат (МВД) полиции республики.
"В данный момент полиция проводит обыски в 13 районах страны в рамках нескольких уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного финансирования и подкупа избирателей. В четверг прошло более 20 обысков в Кишиневе, а также в районах Окница, Страшены, Яловены. Были выявлены различные методы подкупа избирателей, включая организацию конкурсов среди активистов, с целью привлечения новых участников в группы Telegram, управляемые организаторами схемы. Участникам затем создавались банковские счета в коммерческом банке "Промсвязьбанк". В качестве вознаграждений активисты получали автомобили и мобильные телефоны, приобретенные за незаконные средства", - отмечается в распространенном для СМИ сообщении Генерального инспектората.
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В ведомстве также добавили, что в рамках операции задержаны два человека на 72 часа.
Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов президент Молдавии Майя Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. По подозрению в электоральной коррупции задержаны несколько представителей оппозиционного блока "Победа".
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
В один день с выборами прошел референдум по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС, на котором за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".