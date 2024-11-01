https://ria.ru/20241101/mobilizatsiya-1981380707.html
На Украине рассказали о планах по дальнейшей мобилизации
На Украине рассказали о планах по дальнейшей мобилизации - РИА Новости, 01.11.2024
На Украине рассказали о планах по дальнейшей мобилизации
Сотрудники украинских военкоматов активизировали процесс мобилизации из-за нехватки пехоты в ВСУ, обсуждается вопрос о дополнительном призыве в ряды украинской... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:15
2024-11-01T16:15
2024-11-01T16:16
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов активизировали процесс мобилизации из-за нехватки пехоты в ВСУ, обсуждается вопрос о дополнительном призыве в ряды украинской армии еще 200-300 тысяч человек, заявил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев украинскому телеканалу "Киев 24". Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко в конце октября сообщил, что украинские власти планируют призвать в ряды ВСУ еще 160 тысяч человек. "Ни для кого не секрет, есть серьезная нехватка пехоты. Поэтому серьезно обсуждается вопрос мобилизации, как мобилизовать еще дополнительно 200-300 тысяч человек… Насколько мне известно, ТЦК (территориальные центры комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) в максимально активном режиме начали работать и пополняются наши ряды", - сказал Иевлев. Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.*Физическое лицо, внесенное в список экстремистов и террористов и признанное нежелательным на территории РФ
https://ria.ru/20241022/ukraina-1979284256.html
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в мире, украина, киев, россия, алексей гончаренко, александр литвиненко (1962-2006), вооруженные силы украины, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Алексей Гончаренко, Александр Литвиненко (1962-2006), Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
На Украине рассказали о планах по дальнейшей мобилизации
Военнослужащий ВСУ: военкоматы активизировали мобилизацию из-за нехватки пехоты
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов активизировали процесс мобилизации из-за нехватки пехоты в ВСУ, обсуждается вопрос о дополнительном призыве в ряды украинской армии еще 200-300 тысяч человек, заявил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев украинскому телеканалу "Киев 24".
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко
* (внесен в РФ
в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО
) Украины Александра Литвиненко
в конце октября сообщил, что украинские власти планируют призвать в ряды ВСУ еще 160 тысяч человек.
"Ни для кого не секрет, есть серьезная нехватка пехоты. Поэтому серьезно обсуждается вопрос мобилизации, как мобилизовать еще дополнительно 200-300 тысяч человек… Насколько мне известно, ТЦК (территориальные центры комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) в максимально активном режиме начали работать и пополняются наши ряды", - сказал Иевлев.
Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве
, Днепропетровске
, Харькове
, Хмельницком
, Львове
и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
*Физическое лицо, внесенное в список экстремистов и террористов и признанное нежелательным на территории РФ