https://ria.ru/20241101/mishustin-1981292726.html

Мишустин призвал поддерживать молодых участников СВО

Мишустин призвал поддерживать молодых участников СВО - РИА Новости, 01.11.2024

Мишустин призвал поддерживать молодых участников СВО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росмолодежи Григорием Гуровым призвал поддерживать молодых участников СВО, в том числе в выборе профессии РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T10:31

2024-11-01T10:31

2024-11-01T10:43

михаил мишустин

специальная военная операция на украине

общество

россия

григорий гуров

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росмолодежи Григорием Гуровым призвал поддерживать молодых участников СВО, в том числе в выборе профессии по возвращении из зоны спецоперации."Очень важно поддерживать их, абсолютно точно, в том числе в выборе дальнейшего вида деятельности, когда они возвращаются со специальной военной операции", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241101/spetsoperatsiya-1981289446.html

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михаил мишустин, общество, россия, григорий гуров