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Мишустин призвал поддерживать молодых участников СВО - РИА Новости, 01.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 01.11.2024 (обновлено: 10:43 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/mishustin-1981292726.html
Мишустин призвал поддерживать молодых участников СВО
Мишустин призвал поддерживать молодых участников СВО - РИА Новости, 01.11.2024
Мишустин призвал поддерживать молодых участников СВО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росмолодежи Григорием Гуровым призвал поддерживать молодых участников СВО, в том числе в выборе профессии РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T10:31
2024-11-01T10:43
михаил мишустин
специальная военная операция на украине
общество
россия
григорий гуров
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росмолодежи Григорием Гуровым призвал поддерживать молодых участников СВО, в том числе в выборе профессии по возвращении из зоны спецоперации."Очень важно поддерживать их, абсолютно точно, в том числе в выборе дальнейшего вида деятельности, когда они возвращаются со специальной военной операции", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241101/spetsoperatsiya-1981289446.html
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михаил мишустин, общество, россия, григорий гуров
Михаил Мишустин, Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Григорий Гуров
Мишустин призвал поддерживать молодых участников СВО

Мишустин призвал поддерживать молодых участников СВО после возвращения

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" Григорий Гуров во время встречи. 1 ноября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Движение Первых Григорий Гуров во время встречи. 1 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" Григорий Гуров во время встречи. 1 ноября 2024
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росмолодежи Григорием Гуровым призвал поддерживать молодых участников СВО, в том числе в выборе профессии по возвращении из зоны спецоперации.
"Очень важно поддерживать их, абсолютно точно, в том числе в выборе дальнейшего вида деятельности, когда они возвращаются со специальной военной операции", - сказал Мишустин.
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Специальная военная операция на УкраинеМихаил МишустинОбществоРоссияГригорий Гуров
 
 
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