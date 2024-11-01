https://ria.ru/20241101/mishustin-1981292726.html
Мишустин призвал поддерживать молодых участников СВО
Мишустин призвал поддерживать молодых участников СВО - РИА Новости, 01.11.2024
Мишустин призвал поддерживать молодых участников СВО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росмолодежи Григорием Гуровым призвал поддерживать молодых участников СВО, в том числе в выборе профессии РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T10:31
2024-11-01T10:31
2024-11-01T10:43
михаил мишустин
специальная военная операция на украине
общество
россия
григорий гуров
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росмолодежи Григорием Гуровым призвал поддерживать молодых участников СВО, в том числе в выборе профессии по возвращении из зоны спецоперации."Очень важно поддерживать их, абсолютно точно, в том числе в выборе дальнейшего вида деятельности, когда они возвращаются со специальной военной операции", - сказал Мишустин.
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михаил мишустин, общество, россия, григорий гуров
Михаил Мишустин, Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Григорий Гуров
Мишустин призвал поддерживать молодых участников СВО
Мишустин призвал поддерживать молодых участников СВО после возвращения