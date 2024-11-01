https://ria.ru/20241101/mishustin-1981291541.html
Мишустин призвал вовлекать молодежь в общественную деятельность
Мишустин призвал вовлекать молодежь в общественную деятельность - РИА Новости, 01.11.2024
Мишустин призвал вовлекать молодежь в общественную деятельность
Российскую молодежь нужно активнее вовлекать в общественную и волонтерскую деятельность, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Федерального РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T10:24
2024-11-01T10:24
2024-11-01T15:05
россия
общество
михаил мишустин
григорий гуров
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российскую молодежь нужно активнее вовлекать в общественную и волонтерскую деятельность, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Федерального агентства по делам молодежи Григорием Гуровым."Очень важно на сегодняшний день сделать все необходимое для того, чтобы вовлечь нашу молодежь в общественную деятельность, в волонтерскую деятельность на благо государства", — сказал он.Глава правительства отметил, что в России насчитывается около 37 миллионов человек в возрасте от 14 до 35 лет."В России у нас очень талантливые, целеустремленные ребята. Молодежь вообще склонна и к добровольчеству, и к волонтерству. Это все в сердцах наших детей. И точно абсолютно: если правильно, честно в первую очередь, с ними разговаривать, ставить соответствующие задачи, то вы сможете достичь тех задач, которые поставлены в том числе перед нами нашим руководителем государства. Это, без преувеличения, будущее государства", — добавил глава правительства.Особое внимание он обратил на необходимость поддерживать молодых участников cпециальной военной операции на Украине, в том числе в выборе профессии по возвращении из зоны боевых действий.В конце августа правительство утвердило стратегию молодежной политики на ближайшие шесть лет — до 2030 года. Ее ключевыми направлениями стали поддержка добровольческого движения и патриотических организаций, внедрение дополнительных возможностей для обучения и повышения квалификации, расширение доступа к качественному интернет-контенту, создание и развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятий спортом, улучшение туристической среды.
https://ria.ru/20241023/briks-1979621622.html
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россия, общество, михаил мишустин, григорий гуров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Россия, Общество, Михаил Мишустин, Григорий Гуров, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Мишустин призвал вовлекать молодежь в общественную деятельность
Мишустин призвал вовлекать молодежь в деятельность на благо государства
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Российскую молодежь нужно активнее вовлекать в общественную и волонтерскую деятельность, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече
с главой Федерального агентства по делам молодежи Григорием Гуровым.
"Очень важно на сегодняшний день сделать все необходимое для того, чтобы вовлечь нашу молодежь в общественную деятельность, в волонтерскую деятельность на благо государства", — сказал он.
Глава правительства отметил, что в России
насчитывается около 37 миллионов человек в возрасте от 14 до 35 лет.
"В России у нас очень талантливые, целеустремленные ребята. Молодежь вообще склонна и к добровольчеству, и к волонтерству. Это все в сердцах наших детей. И точно абсолютно: если правильно, честно в первую очередь, с ними разговаривать, ставить соответствующие задачи, то вы сможете достичь тех задач, которые поставлены в том числе перед нами нашим руководителем государства. Это, без преувеличения, будущее государства", — добавил глава правительства.
Особое внимание он обратил на необходимость поддерживать молодых участников cпециальной военной операции на Украине
, в том числе в выборе профессии по возвращении из зоны боевых действий.
В конце августа правительство утвердило стратегию молодежной политики на ближайшие шесть лет — до 2030 года. Ее ключевыми направлениями стали поддержка добровольческого движения и патриотических организаций, внедрение дополнительных возможностей для обучения и повышения квалификации, расширение доступа к качественному интернет-контенту, создание и развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятий спортом, улучшение туристической среды.