https://ria.ru/20241101/mishustin-1981291541.html

Мишустин призвал вовлекать молодежь в общественную деятельность

Мишустин призвал вовлекать молодежь в общественную деятельность - РИА Новости, 01.11.2024

Мишустин призвал вовлекать молодежь в общественную деятельность

Российскую молодежь нужно активнее вовлекать в общественную и волонтерскую деятельность, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Федерального РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T10:24

2024-11-01T10:24

2024-11-01T15:05

россия

общество

михаил мишустин

григорий гуров

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российскую молодежь нужно активнее вовлекать в общественную и волонтерскую деятельность, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Федерального агентства по делам молодежи Григорием Гуровым."Очень важно на сегодняшний день сделать все необходимое для того, чтобы вовлечь нашу молодежь в общественную деятельность, в волонтерскую деятельность на благо государства", — сказал он.Глава правительства отметил, что в России насчитывается около 37 миллионов человек в возрасте от 14 до 35 лет."В России у нас очень талантливые, целеустремленные ребята. Молодежь вообще склонна и к добровольчеству, и к волонтерству. Это все в сердцах наших детей. И точно абсолютно: если правильно, честно в первую очередь, с ними разговаривать, ставить соответствующие задачи, то вы сможете достичь тех задач, которые поставлены в том числе перед нами нашим руководителем государства. Это, без преувеличения, будущее государства", — добавил глава правительства.Особое внимание он обратил на необходимость поддерживать молодых участников cпециальной военной операции на Украине, в том числе в выборе профессии по возвращении из зоны боевых действий.В конце августа правительство утвердило стратегию молодежной политики на ближайшие шесть лет — до 2030 года. Ее ключевыми направлениями стали поддержка добровольческого движения и патриотических организаций, внедрение дополнительных возможностей для обучения и повышения квалификации, расширение доступа к качественному интернет-контенту, создание и развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятий спортом, улучшение туристической среды.

https://ria.ru/20241023/briks-1979621622.html

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россия, общество, михаил мишустин, григорий гуров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)