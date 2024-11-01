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"Ланцет" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Сумской области
"Ланцет" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 01.11.2024
"Ланцет" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Сумской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" артиллерийского орудия ВСУ в Сумской области. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:26
2024-11-01T17:26
2024-11-01T17:26
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" артиллерийского орудия ВСУ в Сумской области. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" была обнаружена огневая позиция артиллерийского орудия ВСУ в Сумской области. После анализа полученных разведданных было принято решение о нанесении огневого поражения выявленной цели. Прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет" артиллерийское орудие противника было уничтожено", - говорится в сообщении.
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Уничтожение "Ланцетом" артиллерийского орудия ВСУ в Сумской области
Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» была обнаружена огневая позиция артиллерийского орудия ВСУ в Сумской области.
После анализа полученных разведданных было принято решение о нанесении удара по выявленной цели.
Прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» артиллерийское орудие противника было уничтожено.
2024-11-01T17:26
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"Ланцет" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Сумской области
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ "Ланцетом"