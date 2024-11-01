https://ria.ru/20241101/minoborony-1981395922.html

"Ланцет" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Сумской области

"Ланцет" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 01.11.2024

"Ланцет" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Сумской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" артиллерийского орудия ВСУ в Сумской области. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T17:26

2024-11-01T17:26

2024-11-01T17:26

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981395623_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3ffb7ae13c06c4119b72fef0b4ca8170.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" артиллерийского орудия ВСУ в Сумской области. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" была обнаружена огневая позиция артиллерийского орудия ВСУ в Сумской области. После анализа полученных разведданных было принято решение о нанесении огневого поражения выявленной цели. Прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет" артиллерийское орудие противника было уничтожено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240709/spetsoperatsiya-1958416704.html

сумская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение "Ланцетом" артиллерийского орудия ВСУ в Сумской области Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» была обнаружена огневая позиция артиллерийского орудия ВСУ в Сумской области. После анализа полученных разведданных было принято решение о нанесении удара по выявленной цели. Прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» артиллерийское орудие противника было уничтожено. 2024-11-01T17:26 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина