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"Ланцет" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 01.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:26 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/minoborony-1981395922.html
"Ланцет" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Сумской области
"Ланцет" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 01.11.2024
"Ланцет" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Сумской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" артиллерийского орудия ВСУ в Сумской области. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:26
2024-11-01T17:26
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" артиллерийского орудия ВСУ в Сумской области. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" была обнаружена огневая позиция артиллерийского орудия ВСУ в Сумской области. После анализа полученных разведданных было принято решение о нанесении огневого поражения выявленной цели. Прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет" артиллерийское орудие противника было уничтожено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240709/spetsoperatsiya-1958416704.html
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Уничтожение "Ланцетом" артиллерийского орудия ВСУ в Сумской области
Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» была обнаружена огневая позиция артиллерийского орудия ВСУ в Сумской области. После анализа полученных разведданных было принято решение о нанесении удара по выявленной цели. Прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» артиллерийское орудие противника было уничтожено.
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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина
"Ланцет" уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в Сумской области

Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского орудия ВСУ "Ланцетом"

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" артиллерийского орудия ВСУ в Сумской области.
"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" была обнаружена огневая позиция артиллерийского орудия ВСУ в Сумской области. После анализа полученных разведданных было принято решение о нанесении огневого поражения выявленной цели. Прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет" артиллерийское орудие противника было уничтожено", - говорится в сообщении.
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