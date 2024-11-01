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Минобороны показало кадры уничтожения резервов ВСУ в Сумской области
Минобороны показало кадры уничтожения резервов ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 01.11.2024
Минобороны показало кадры уничтожения резервов ВСУ в Сумской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения резервов ВСУ во время сбора личного состава батальона в Сумской области Украины. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:57
2024-11-01T14:57
2024-11-01T14:57
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения резервов ВСУ во время сбора личного состава батальона в Сумской области Украины. "В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе одного из населенных пунктов Сумской области был обнаружен район сосредоточения живой силы и техники противника. Координаты цели были переданы летчикам ВКС России, которые нанесли по ней удар высокоточным оружием", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в момент нанесения удара по цели ВСУ организовали сбор личного состава батальона.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Минобороны показало кадры уничтожения резервов ВСУ в Сумской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения резервов ВСУ в Сумской области