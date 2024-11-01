https://ria.ru/20241101/minoborony-1981358583.html

Минобороны показало кадры уничтожения резервов ВСУ в Сумской области

Минобороны показало кадры уничтожения резервов ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 01.11.2024

Минобороны показало кадры уничтожения резервов ВСУ в Сумской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения резервов ВСУ во время сбора личного состава батальона в Сумской области Украины. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:57

2024-11-01T14:57

2024-11-01T14:57

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украина

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения резервов ВСУ во время сбора личного состава батальона в Сумской области Украины. "В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе одного из населенных пунктов Сумской области был обнаружен район сосредоточения живой силы и техники противника. Координаты цели были переданы летчикам ВКС России, которые нанесли по ней удар высокоточным оружием", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в момент нанесения удара по цели ВСУ организовали сбор личного состава батальона.

https://ria.ru/20241101/svo-1981345150.html

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россия, сумская область, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии