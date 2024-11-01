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ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:50 01.11.2024 (обновлено: 00:01 02.11.2024)
https://ria.ru/20241101/minoborony-1981355197.html
ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области
ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024
ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области
Российские войска поразили скопления живой силы и техники 13 бригад ВСУ в приграничных районах Курской области, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-01T14:50
2024-11-02T00:01
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска поразили скопления живой силы и техники 13 бригад ВСУ в приграничных районах Курской области, говорится в сообщении Минобороны."Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21, 41, 47 и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80, 82 и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-й бригады специального назначения, 112-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады Нацгвардии Украины", — заявили в ведомстве.Уточняется, что российские военные атаковали подразделения противника, расположенные в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, 1-й Княжий, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плехово, Правда, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области, добавили в министерстве. Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным на 1 ноября, за время боев в этом районе армия противника потеряла более 28 850 военнослужащих, 180 танков и сотни единиц другой техники.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241101/ofitser-1981266483.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), украина, вооруженные силы рф, безопасность, суджа
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Суджа
ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области

МО: ВС РФ поразили живую силу и технику 13 бригад ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ЦВО ВС России
Реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ЦВО ВС России - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ЦВО ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска поразили скопления живой силы и техники 13 бригад ВСУ в приграничных районах Курской области, говорится в сообщении Минобороны.
"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21, 41, 47 и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80, 82 и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-й бригады специального назначения, 112-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады Нацгвардии Украины", — заявили в ведомстве.
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Уточняется, что российские военные атаковали подразделения противника, расположенные в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, 1-й Княжий, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плехово, Правда, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области, добавили в министерстве.
Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным на 1 ноября, за время боев в этом районе армия противника потеряла более 28 850 военнослужащих, 180 танков и сотни единиц другой техники.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)УкраинаВооруженные силы РФБезопасностьСуджа
 
 
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