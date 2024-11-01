https://ria.ru/20241101/minoborony-1981355197.html

ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области

ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024

ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска поразили скопления живой силы и техники 13 бригад ВСУ в приграничных районах Курской области, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 02.11.2024

2024-11-01T14:50

2024-11-01T14:50

2024-11-02T00:01

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

украина

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980865453_0:64:3283:1911_1920x0_80_0_0_fc8aaa34774148aacf97d72aaf2341da.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска поразили скопления живой силы и техники 13 бригад ВСУ в приграничных районах Курской области, говорится в сообщении Минобороны."Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21, 41, 47 и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80, 82 и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-й бригады специального назначения, 112-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады Нацгвардии Украины", — заявили в ведомстве.Уточняется, что российские военные атаковали подразделения противника, расположенные в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, 1-й Княжий, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плехово, Правда, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области, добавили в министерстве. Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным на 1 ноября, за время боев в этом районе армия противника потеряла более 28 850 военнослужащих, 180 танков и сотни единиц другой техники.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241101/ofitser-1981266483.html

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

курская область

россия

украина

суджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), украина, вооруженные силы рф, безопасность, суджа