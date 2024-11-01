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ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области
ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.11.2024
ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области
Российские войска поразили скопления живой силы и техники 13 бригад ВСУ в приграничных районах Курской области, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-01T14:50
2024-11-01T14:50
2024-11-02T00:01
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска поразили скопления живой силы и техники 13 бригад ВСУ в приграничных районах Курской области, говорится в сообщении Минобороны."Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21, 41, 47 и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80, 82 и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-й бригады специального назначения, 112-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады Нацгвардии Украины", — заявили в ведомстве.Уточняется, что российские военные атаковали подразделения противника, расположенные в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, 1-й Княжий, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плехово, Правда, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области, добавили в министерстве. Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным на 1 ноября, за время боев в этом районе армия противника потеряла более 28 850 военнослужащих, 180 танков и сотни единиц другой техники.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241101/ofitser-1981266483.html
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ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области
МО: ВС РФ поразили живую силу и технику 13 бригад ВСУ в курском приграничье