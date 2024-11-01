https://ria.ru/20241101/minoborony-1981337496.html

ПВО за неделю сбила семь ракет ATACMS

ПВО за неделю сбила семь ракет ATACMS - РИА Новости, 01.11.2024

ПВО за неделю сбила семь ракет ATACMS

Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили семь ракет ATACMS, 26 снарядов HIMARS, девять авиабомб Hammer, переоборудованную ракету С-200 и более 800... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T13:32

2024-11-01T13:32

2024-11-01T13:32

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957561303_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_e93b97fee4b5580e937ee2d8d02d4d2e.jpg

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили семь ракет ATACMS, 26 снарядов HIMARS, девять авиабомб Hammer, переоборудованную ракету С-200 и более 800 беспилотников в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты семь оперативно-тактических ракет ATACMS и 26 реактивных снарядов HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200, а также 815 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 26 октября по 1 ноября.

https://ria.ru/20241030/tomagavk-1980832267.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф