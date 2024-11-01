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ПВО за неделю сбила семь ракет ATACMS - РИА Новости, 01.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/minoborony-1981337496.html
ПВО за неделю сбила семь ракет ATACMS
ПВО за неделю сбила семь ракет ATACMS - РИА Новости, 01.11.2024
ПВО за неделю сбила семь ракет ATACMS
Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили семь ракет ATACMS, 26 снарядов HIMARS, девять авиабомб Hammer, переоборудованную ракету С-200 и более 800... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:32
2024-11-01T13:32
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили семь ракет ATACMS, 26 снарядов HIMARS, девять авиабомб Hammer, переоборудованную ракету С-200 и более 800 беспилотников в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты семь оперативно-тактических ракет ATACMS и 26 реактивных снарядов HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200, а также 815 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 26 октября по 1 ноября.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО за неделю сбила семь ракет ATACMS

Минобороны: ПВО за неделю сбила семь ракет ATACMS и 800 беспилотников

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS
Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости
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Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили семь ракет ATACMS, 26 снарядов HIMARS, девять авиабомб Hammer, переоборудованную ракету С-200 и более 800 беспилотников в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты семь оперативно-тактических ракет ATACMS и 26 реактивных снарядов HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200, а также 815 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 26 октября по 1 ноября.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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