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ПВО за неделю сбила семь ракет ATACMS
ПВО за неделю сбила семь ракет ATACMS - РИА Новости, 01.11.2024
ПВО за неделю сбила семь ракет ATACMS
Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили семь ракет ATACMS, 26 снарядов HIMARS, девять авиабомб Hammer, переоборудованную ракету С-200 и более 800... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:32
2024-11-01T13:32
2024-11-01T13:32
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшую неделю сбили семь ракет ATACMS, 26 снарядов HIMARS, девять авиабомб Hammer, переоборудованную ракету С-200 и более 800 беспилотников в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты семь оперативно-тактических ракет ATACMS и 26 реактивных снарядов HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200, а также 815 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 26 октября по 1 ноября.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО за неделю сбила семь ракет ATACMS
Минобороны: ПВО за неделю сбила семь ракет ATACMS и 800 беспилотников