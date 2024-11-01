https://ria.ru/20241101/minoborony-1981330884.html

За неделю в российский плен сдались более 50 солдат ВСУ

За неделю в российский плен сдались более 50 солдат ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024

За неделю в российский плен сдались более 50 солдат ВСУ

В течение недели на линии боевого соприкосновения в российских плен сдались 54 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в своей сводке. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T13:01

2024-11-01T13:01

2024-11-01T13:07

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В течение недели на линии боевого соприкосновения в российских плен сдались 54 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в своей сводке."В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 54 украинских военнослужащих", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20241101/plennyy-1981265090.html

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2024

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф