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За неделю в российский плен сдались более 50 солдат ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 01.11.2024 (обновлено: 13:07 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/minoborony-1981330884.html
За неделю в российский плен сдались более 50 солдат ВСУ
За неделю в российский плен сдались более 50 солдат ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024
За неделю в российский плен сдались более 50 солдат ВСУ
В течение недели на линии боевого соприкосновения в российских плен сдались 54 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в своей сводке. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:01
2024-11-01T13:07
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В течение недели на линии боевого соприкосновения в российских плен сдались 54 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в своей сводке."В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 54 украинских военнослужащих", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20241101/plennyy-1981265090.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
За неделю в российский плен сдались более 50 солдат ВСУ

Минобороны: за неделю на линии соприкосновения в плен сдались 54 солдата ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУкраинские пленные в российском исправительном учреждении
Украинские пленные в российском исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Украинские пленные в российском исправительном учреждении. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В течение недели на линии боевого соприкосновения в российских плен сдались 54 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в своей сводке.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 54 украинских военнослужащих", - говорится в сводке.
Украинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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Вчера, 06:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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