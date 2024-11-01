https://ria.ru/20241101/minoborony-1981329506.html

ВС России освободили Новоукраинку и Шахтерское в ДНР

ВС России освободили Новоукраинку и Шахтерское в ДНР - РИА Новости, 01.11.2024

ВС России освободили Новоукраинку и Шахтерское в ДНР

Группировка "Восток" освободила четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике в том числе Новоукраинку и Шахтерское, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:58

2024-11-01T12:58

2024-11-01T13:24

россия

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Группировка "Восток" освободила четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике в том числе Новоукраинку и Шахтерское, сообщило Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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