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ВС России освободили Новоукраинку и Шахтерское в ДНР
ВС России освободили Новоукраинку и Шахтерское в ДНР - РИА Новости, 01.11.2024
ВС России освободили Новоукраинку и Шахтерское в ДНР
Группировка "Восток" освободила четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике в том числе Новоукраинку и Шахтерское, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:58
2024-11-01T12:58
2024-11-01T13:24
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донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Группировка "Восток" освободила четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике в том числе Новоукраинку и Шахтерское, сообщило Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Новоукраинку и Шахтерское в ДНР
Минобороны: ВС России освободили Новоукраинку и Шахтерское в ДНР