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ВС России освободили Леонидовку в ДНР - РИА Новости, 01.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 01.11.2024 (обновлено: 12:59 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/minoborony-1981328646.html
ВС России освободили Леонидовку в ДНР
ВС России освободили Леонидовку в ДНР - РИА Новости, 01.11.2024
ВС России освободили Леонидовку в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Леонидовка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:56
2024-11-01T12:59
россия
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Леонидовка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Леонидовку в ДНР

Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Леонидовка в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки "Центр" ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий группировки Центр ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Леонидовка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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