https://ria.ru/20241101/minoborony-1981328646.html

ВС России освободили Леонидовку в ДНР

ВС России освободили Леонидовку в ДНР - РИА Новости, 01.11.2024

ВС России освободили Леонидовку в ДНР

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Леонидовка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:56

2024-11-01T12:56

2024-11-01T12:59

россия

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Леонидовка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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2024

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)