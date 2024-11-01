https://ria.ru/20241101/minoborony-1981328646.html
ВС России освободили Леонидовку в ДНР
ВС России освободили Леонидовку в ДНР - РИА Новости, 01.11.2024
ВС России освободили Леонидовку в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Леонидовка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:56
2024-11-01T12:56
2024-11-01T12:59
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донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Леонидовка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Леонидовку в ДНР
Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Леонидовка в ДНР