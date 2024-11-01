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Мигрант выбросил паспорт из-за необходимости встать на военный учет - РИА Новости, 01.11.2024
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17:37 01.11.2024 (обновлено: 17:39 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/migrant-1981399688.html
Мигрант выбросил паспорт из-за необходимости встать на военный учет
Мигрант выбросил паспорт из-за необходимости встать на военный учет - РИА Новости, 01.11.2024
Мигрант выбросил паспорт из-за необходимости встать на военный учет
Мигрант из Узбекистана устроил истерику в отделе полиции в Томске из-за нежелания служить в армии, сообщил Telegram-канал Shot. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:37
2024-11-01T17:39
происшествия
россия
узбекистан
томск
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мигрант из Узбекистана устроил истерику в отделе полиции в Томске из-за нежелания служить в армии, сообщил Telegram-канал Shot."Новоиспеченный россиянин, лишенный гражданства РФ за уклонение от военной службы, устроил истерику в томском отделе полиции, выбросил все свои документы и убежал в слезах", — говорится в публикации.Согласно информации Shot, 30-летний уроженец Узбекистана после получения гражданства России не вставал на первичный воинский учет.Когда представители власти сообщили ему, что он лишается гражданства из-за нежелания соблюдать российское законодательство, мигрант начал ругаться и бросаться документами.
https://ria.ru/20241027/grazhdanstvo-1980367595.html
россия
узбекистан
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происшествия, россия, узбекистан, томск
Происшествия, Россия, Узбекистан, Томск
Мигрант выбросил паспорт из-за необходимости встать на военный учет

Shot: в Томске мигрант-уклонист устроил истерику в полиции и выбросил паспорт

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина РФ
Паспорт гражданина РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мигрант из Узбекистана устроил истерику в отделе полиции в Томске из-за нежелания служить в армии, сообщил Telegram-канал Shot.
«
"Новоиспеченный россиянин, лишенный гражданства РФ за уклонение от военной службы, устроил истерику в томском отделе полиции, выбросил все свои документы и убежал в слезах", — говорится в публикации.
Согласно информации Shot, 30-летний уроженец Узбекистана после получения гражданства России не вставал на первичный воинский учет.
Когда представители власти сообщили ему, что он лишается гражданства из-за нежелания соблюдать российское законодательство, мигрант начал ругаться и бросаться документами.
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