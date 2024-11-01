https://ria.ru/20241101/migrant-1981399688.html

Мигрант выбросил паспорт из-за необходимости встать на военный учет

Мигрант выбросил паспорт из-за необходимости встать на военный учет - РИА Новости, 01.11.2024

Мигрант выбросил паспорт из-за необходимости встать на военный учет

Мигрант из Узбекистана устроил истерику в отделе полиции в Томске из-за нежелания служить в армии, сообщил Telegram-канал Shot. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T17:37

2024-11-01T17:37

2024-11-01T17:39

происшествия

россия

узбекистан

томск

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мигрант из Узбекистана устроил истерику в отделе полиции в Томске из-за нежелания служить в армии, сообщил Telegram-канал Shot."Новоиспеченный россиянин, лишенный гражданства РФ за уклонение от военной службы, устроил истерику в томском отделе полиции, выбросил все свои документы и убежал в слезах", — говорится в публикации.Согласно информации Shot, 30-летний уроженец Узбекистана после получения гражданства России не вставал на первичный воинский учет.Когда представители власти сообщили ему, что он лишается гражданства из-за нежелания соблюдать российское законодательство, мигрант начал ругаться и бросаться документами.

https://ria.ru/20241027/grazhdanstvo-1980367595.html

россия

узбекистан

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происшествия, россия, узбекистан, томск