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В Калужской области мигрант стал "отцом" ребенка ради гражданства
В Калужской области мигрант стал "отцом" ребенка ради гражданства - РИА Новости, 01.11.2024
В Калужской области мигрант стал "отцом" ребенка ради гражданства
Жительница Калужской области за 30 тысяч рублей записала в документах малознакомого мигранта как отца своей дочери, чтобы он получил гражданство РФ, сообщает... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:26
2024-11-01T13:26
2024-11-01T13:26
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Жительница Калужской области за 30 тысяч рублей записала в документах малознакомого мигранта как отца своей дочери, чтобы он получил гражданство РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Жуковский районный суд Калужской области установил, что в марте 2024 года отдел ЗАГС установил отцовство иностранного гражданина в отношении несовершеннолетней дочери гражданки РФ, отдел составил актовую запись и выдал повторное свидетельство о рождении девочки. "Однако, согласно объяснениям (мигранта и матери ребенка - ред.), иностранный гражданин не является отцом ребенка, они встречались единожды при обращении за установлением отцовства, единственной целью процедуры для (мигранта - ред.) было получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, а для (матери ребенка - ред.) – получение денежного вознаграждения в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы. В итоге суд признал недействительным факт установления отцовства иностранным гражданином.
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калужская область, россия, происшествия
Калужская область, Россия, Происшествия
В Калужской области мигрант стал "отцом" ребенка ради гражданства
В Калужской области мигрант стал "отцом" ребенка ради российского гражданства