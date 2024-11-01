https://ria.ru/20241101/migrant-1981335422.html

В Калужской области мигрант стал "отцом" ребенка ради гражданства

В Калужской области мигрант стал "отцом" ребенка ради гражданства - РИА Новости, 01.11.2024

В Калужской области мигрант стал "отцом" ребенка ради гражданства

Жительница Калужской области за 30 тысяч рублей записала в документах малознакомого мигранта как отца своей дочери, чтобы он получил гражданство РФ, сообщает... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T13:26

2024-11-01T13:26

2024-11-01T13:26

калужская область

россия

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Жительница Калужской области за 30 тысяч рублей записала в документах малознакомого мигранта как отца своей дочери, чтобы он получил гражданство РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Жуковский районный суд Калужской области установил, что в марте 2024 года отдел ЗАГС установил отцовство иностранного гражданина в отношении несовершеннолетней дочери гражданки РФ, отдел составил актовую запись и выдал повторное свидетельство о рождении девочки. "Однако, согласно объяснениям (мигранта и матери ребенка - ред.), иностранный гражданин не является отцом ребенка, они встречались единожды при обращении за установлением отцовства, единственной целью процедуры для (мигранта - ред.) было получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, а для (матери ребенка - ред.) – получение денежного вознаграждения в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы. В итоге суд признал недействительным факт установления отцовства иностранным гражданином.

https://ria.ru/20241028/cheljabinsk-1980464116.html

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калужская область, россия, происшествия