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Осиротевшего медвежонка с Камчатки перевезут в подмосковный приют

Осиротевшего медвежонка с Камчатки перевезут в подмосковный приют - РИА Новости, 01.11.2024

Осиротевшего медвежонка с Камчатки перевезут в подмосковный приют

Осиротевшего медвежонка из Камчатского края перевезут в подмосковный приют для хищных животных, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T10:21

2024-11-01T10:21

2024-11-01T10:21

хорошие новости

камчатский край

петропавловск-камчатский

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

общество

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Осиротевшего медвежонка из Камчатского края перевезут в подмосковный приют для хищных животных, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале. "Получили сообщение об осиротевшем медвежонке, который несколько дней находился на сезонной базе в Камчатском крае. На нашу просьбу приютить детёныша откликнулись в подмосковном парке львов "Земля прайда". Вместе со специалистами организации нам удалось забрать мишку - он контактный и пошёл к людям за лакомство. Завтра планируем его перевозку в Петропавловск-Камчатский, затем в Подмосковье", - написала Радионова. Она отметила, что на всём пути медведя будут сопровождать ветеринары и специалисты Росприроднадзора.

камчатский край

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

камчатский край, петропавловск-камчатский, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество