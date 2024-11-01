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Осиротевшего медвежонка с Камчатки перевезут в подмосковный приют
Осиротевшего медвежонка с Камчатки перевезут в подмосковный приют - РИА Новости, 01.11.2024
Осиротевшего медвежонка с Камчатки перевезут в подмосковный приют
Осиротевшего медвежонка из Камчатского края перевезут в подмосковный приют для хищных животных, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T10:21
2024-11-01T10:21
2024-11-01T10:21
хорошие новости
камчатский край
петропавловск-камчатский
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
общество
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Осиротевшего медвежонка из Камчатского края перевезут в подмосковный приют для хищных животных, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале. "Получили сообщение об осиротевшем медвежонке, который несколько дней находился на сезонной базе в Камчатском крае. На нашу просьбу приютить детёныша откликнулись в подмосковном парке львов "Земля прайда". Вместе со специалистами организации нам удалось забрать мишку - он контактный и пошёл к людям за лакомство. Завтра планируем его перевозку в Петропавловск-Камчатский, затем в Подмосковье", - написала Радионова. Она отметила, что на всём пути медведя будут сопровождать ветеринары и специалисты Росприроднадзора.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатский край, петропавловск-камчатский, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество
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Осиротевшего медвежонка с Камчатки перевезут в подмосковный приют
Радионова: медвежонка-сироту с Камчатки перевезут в парк львов "Земля прайда"