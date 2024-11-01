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Медведев рассказал, когда отношения России и США испортились - РИА Новости, 01.11.2024
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22:15 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981441050.html
Медведев рассказал, когда отношения России и США испортились
Медведев рассказал, когда отношения России и США испортились - РИА Новости, 01.11.2024
Медведев рассказал, когда отношения России и США испортились
Россия начала ссориться с американцами, когда она отказалась следовать модели, когда нужно было делать то, что устраивало бы США, заявил заместитель... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T22:15
2024-11-01T22:15
россия
южная осетия
сша
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия начала ссориться с американцами, когда она отказалась следовать модели, когда нужно было делать то, что устраивало бы США, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В интервью RT Медведев рассказал о позиции США, которая заключается в том, что происходящее в других странах должно устраивать США. "Такая модель, кстати сказать, предлагалась и нам, что типа: "Вы хотите с нами хорошие отношения, ну вот делайте, как мы вам говорим". В тот период, когда мы решили, что хватит, это не в интересах РФ, мы начали ссориться с американцами", - сказал Медведев. По его словам, одним из первых "наиболее жестких периодов" были события 2008 года в Грузии. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20241101/evropa-1981273943.html
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россия, южная осетия, сша, дмитрий медведев, в мире
Россия, Южная Осетия, США, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев рассказал, когда отношения России и США испортились

Медведев: Россия начала ссориться с США, когда отказалась следовать их модели

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия начала ссориться с американцами, когда она отказалась следовать модели, когда нужно было делать то, что устраивало бы США, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В интервью RT Медведев рассказал о позиции США, которая заключается в том, что происходящее в других странах должно устраивать США.
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"Такая модель, кстати сказать, предлагалась и нам, что типа: "Вы хотите с нами хорошие отношения, ну вот делайте, как мы вам говорим". В тот период, когда мы решили, что хватит, это не в интересах РФ, мы начали ссориться с американцами", - сказал Медведев.
По его словам, одним из первых "наиболее жестких периодов" были события 2008 года в Грузии.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
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