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Медведев высказался о восстановлении дипломатических отношений с Грузией - РИА Новости, 01.11.2024
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21:34 01.11.2024 (обновлено: 23:02 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981438639.html
Медведев высказался о восстановлении дипломатических отношений с Грузией
Медведев высказался о восстановлении дипломатических отношений с Грузией - РИА Новости, 01.11.2024
Медведев высказался о восстановлении дипломатических отношений с Грузией
Россия восстановит дипломатические отношения с Грузией, если власти республики этого захотят, но сейчас правящая грузинская партия этого не хочет, заявил... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T21:34
2024-11-01T23:02
дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия восстановит дипломатические отношения с Грузией, если власти республики этого захотят, но сейчас правящая грузинская партия этого не хочет, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Для нас эти грузинские власти, грузинская партия не является какой-то близкой. Они исходят из совершенно других представлений. Они даже не хотят восстановления дипломатических отношений. Но это дело будущего. Захотят когда-нибудь восстановить, восстановим. Хотя и без дипотношений можно сотрудничать", - сказал Медведев в интервью RT.
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дмитрий медведев, грузия, россия, тбилиси, в мире
Дмитрий Медведев, Грузия, Россия, Тбилиси, В мире
Медведев высказался о восстановлении дипломатических отношений с Грузией

Медведев: РФ восстановит дипотношения с Грузией, если власти республики захотят

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия восстановит дипломатические отношения с Грузией, если власти республики этого захотят, но сейчас правящая грузинская партия этого не хочет, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Для нас эти грузинские власти, грузинская партия не является какой-то близкой. Они исходят из совершенно других представлений. Они даже не хотят восстановления дипломатических отношений. Но это дело будущего. Захотят когда-нибудь восстановить, восстановим. Хотя и без дипотношений можно сотрудничать", - сказал Медведев в интервью RT.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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