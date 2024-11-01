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В Грузии понимают цену членства в НАТО, глядя на Украину, заявил Медведев
В Грузии понимают цену членства в НАТО, глядя на Украину, заявил Медведев - РИА Новости, 01.11.2024
В Грузии понимают цену членства в НАТО, глядя на Украину, заявил Медведев
Значительная часть людей в Грузии, глядя на события на Украине, понимает цену вероятного членства в НАТО, убежден зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T21:27
2024-11-01T21:27
2024-11-01T21:33
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Значительная часть людей в Грузии, глядя на события на Украине, понимает цену вероятного членства в НАТО, убежден зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Наверное, кто-то в Грузии хочет быть в Евросоюзе - ради Бога. Кто-то хочет членства в НАТО, которое было предложено еще в 2008 году. Но значительная часть людей, оглядываясь по сторонам и, так сказать, наблюдая за процессами, которые происходят на Украине, понимает, какова цена этого членства. Поскольку позиция России в отношении появления новых членов Североатлантического альянса рядом с Российской Федерацией известна", - сказал Медведев в интервью RT.
https://ria.ru/20241031/ukraina-1981166324.html
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грузия, украина, россия, дмитрий медведев, нато, общество
Грузия, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, НАТО, Общество
В Грузии понимают цену членства в НАТО, глядя на Украину, заявил Медведев
Медведев: в Грузии понимают цену вероятного членства в НАТО, глядя на Украину