https://ria.ru/20241101/medvedev-1981437184.html

Западные лидеры называли Саакашвили сумасшедшим, заявил Медведев

Западные лидеры называли Саакашвили сумасшедшим, заявил Медведев - РИА Новости, 01.11.2024

Западные лидеры называли Саакашвили сумасшедшим, заявил Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что западные лидеры в кулуарах называли бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "сумасшедшим" и "больным",... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T21:19

2024-11-01T21:19

2024-11-01T23:03

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михаил саакашвили

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что западные лидеры в кулуарах называли бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "сумасшедшим" и "больным", при этом говорили, что публично давать такую оценку грузинскому политику не будут. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. "Что же касается оценок, они, конечно, всегда будут разными. Западный мир это оценивал как вторжение. Но, с другой стороны, могу вам сказать прямо и откровенно - когда я общался с иностранными лидерами, с европейцами, да и, по сути, с американцами тоже... мы тогда делали довольно часто - они на ухо мне говорили: да нет, ну конечно, мы понимаем, он сумасшедший, он больной, он напрасно все это сделал. Но, извини, мы об этом публично говорить не будем", - рассказал Медведев в интервью RT, вспоминая события 2008 года. Он напомнил, что в то время "две отколовшиеся от Грузии республики находились в постоянном напряжении и противостоянии с режимом в Тбилиси, который в какой-то момент возглавил Саакашвили", который, по словам Медведева, "провел какие-то консультации, вероятно, с сотрудниками спецслужб в США" и решил, что пора "восстановить территориальную целостность". "Мы понимали, что это могло случиться, но то, что он это сделает вот таким образом, да еще и во время Олимпиады - это, конечно, оказалось определенным сюрпризом. Но пришлось действовать. Как только такая информация поступила от министра обороны, я сказал: " Проверь" . Через некоторое время был следующий звонок, он сказал, что они действительно пытаются нападать и даже ударили по нашим миротворцам. Мне пришлось дать указание о нанесении ответного, причем ракетного, удара по войскам Грузии. Это все произошло буквально в течение нескольких часов. После этого они слегка угомонились, но не до конца. Результатом стала пятидневная война, ну и полная утрата Грузией каких-либо взаимоотношений с Южной Осетией и Абхазией. И это - цена авантюры, которую предпринял тогда Саакашвили", - отметил зампред Совбеза. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981435657.html

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грузия, южная осетия, россия, дмитрий медведев, михаил саакашвили, в мире