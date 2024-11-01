Западные лидеры называли Саакашвили сумасшедшим, заявил Медведев
Медведев: западные лидеры называли Саакашвили сумасшедшим и больным
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что западные лидеры в кулуарах называли бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "сумасшедшим" и "больным", при этом говорили, что публично давать такую оценку грузинскому политику не будут.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
"Что же касается оценок, они, конечно, всегда будут разными. Западный мир это оценивал как вторжение. Но, с другой стороны, могу вам сказать прямо и откровенно - когда я общался с иностранными лидерами, с европейцами, да и, по сути, с американцами тоже... мы тогда делали довольно часто - они на ухо мне говорили: да нет, ну конечно, мы понимаем, он сумасшедший, он больной, он напрасно все это сделал. Но, извини, мы об этом публично говорить не будем", - рассказал Медведев в интервью RT, вспоминая события 2008 года.
Он напомнил, что в то время "две отколовшиеся от Грузии республики находились в постоянном напряжении и противостоянии с режимом в Тбилиси, который в какой-то момент возглавил Саакашвили", который, по словам Медведева, "провел какие-то консультации, вероятно, с сотрудниками спецслужб в США" и решил, что пора "восстановить территориальную целостность".
"Мы понимали, что это могло случиться, но то, что он это сделает вот таким образом, да еще и во время Олимпиады - это, конечно, оказалось определенным сюрпризом. Но пришлось действовать. Как только такая информация поступила от министра обороны, я сказал: " Проверь" . Через некоторое время был следующий звонок, он сказал, что они действительно пытаются нападать и даже ударили по нашим миротворцам. Мне пришлось дать указание о нанесении ответного, причем ракетного, удара по войскам Грузии. Это все произошло буквально в течение нескольких часов. После этого они слегка угомонились, но не до конца. Результатом стала пятидневная война, ну и полная утрата Грузией каких-либо взаимоотношений с Южной Осетией и Абхазией. И это - цена авантюры, которую предпринял тогда Саакашвили", - отметил зампред Совбеза.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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