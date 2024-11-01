https://ria.ru/20241101/medvedev-1981433613.html

Медведев прокомментировал попытку втянуть Грузию в противостояние с Россией

Медведев прокомментировал попытку втянуть Грузию в противостояние с Россией - РИА Новости, 01.11.2024

Медведев прокомментировал попытку втянуть Грузию в противостояние с Россией

Попытка втянуть Грузию в противостояние с РФ на стороне Запада и Украины могла бы закончиться очень печально, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T20:53

2024-11-01T20:53

2024-11-01T21:28

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Попытка втянуть Грузию в противостояние с РФ на стороне Запада и Украины могла бы закончиться очень печально, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он в интервью RT заявил, что Россия является дружественным соседом Грузии, у двух стран нормальные экономические связи. Также российский политик считает, что итоги парламентских выборов в Грузии вполне закономерны, но он не исключает возможных попыток госпереворота в Грузии."Это все, конечно, очень сильно может ударить по интересам самой Грузии и грузин. Ну я уж не говорю о том, что попытка втянуть Грузию в противостояние на стороне Запада с Украиной могла бы закончиться очень печально", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981427633.html

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общество, в мире, грузия, россия, украина, дмитрий медведев