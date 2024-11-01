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Президент Грузии совершила государственное преступление, заявил Медведев - РИА Новости, 01.11.2024
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20:44 01.11.2024 (обновлено: 21:29 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981432424.html
Президент Грузии совершила государственное преступление, заявил Медведев
Президент Грузии совершила государственное преступление, заявил Медведев - РИА Новости, 01.11.2024
Президент Грузии совершила государственное преступление, заявил Медведев
Президент Грузии Саломе Зурабишвили совершила государственное преступление, призвав к свержению власти, и должна быть арестована, считает заместитель... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T20:44
2024-11-01T21:29
общество
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дмитрий медведев
саломе зурабишвили
обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили совершила государственное преступление, призвав к свержению власти, и должна быть арестована, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Госпожа президент вместо того, чтобы сказать: "Да, я вот недовольна результатами. Мне кажется, они не вполне точно отражают волю народа, нужно в судебном порядке рассмотреть все претензии". Это была бы позиция государственного деятеля. А что сделала она? Она сказала: "Так, надо выходить на улицы. Надо выходить на Майдан и требовать свержения пророссийской власти". На мой взгляд, только одним этим она совершила государственное преступление, за которое она должна быть отрешена от власти, арестована и предана суду", - сказал Медведев в интервью RT.Зампред Совбеза отметил, что Зурабишвили выступила против конституционных основ собственного государства.Парламентские выборы прошли в Грузии26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала сограждан выйти на протест из-за итогов выборов.
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общество, в мире, грузия, россия, дмитрий медведев, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
Общество, В мире, Грузия, Россия, Дмитрий Медведев, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Президент Грузии совершила государственное преступление, заявил Медведев

Медведев: призвавшая к свержению власти президент Грузии должна быть арестована

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили совершила государственное преступление, призвав к свержению власти, и должна быть арестована, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Госпожа президент вместо того, чтобы сказать: "Да, я вот недовольна результатами. Мне кажется, они не вполне точно отражают волю народа, нужно в судебном порядке рассмотреть все претензии". Это была бы позиция государственного деятеля. А что сделала она? Она сказала: "Так, надо выходить на улицы. Надо выходить на Майдан и требовать свержения пророссийской власти". На мой взгляд, только одним этим она совершила государственное преступление, за которое она должна быть отрешена от власти, арестована и предана суду", - сказал Медведев в интервью RT.
Зампред Совбеза отметил, что Зурабишвили выступила против конституционных основ собственного государства.
Парламентские выборы прошли в Грузии26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала сограждан выйти на протест из-за итогов выборов.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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