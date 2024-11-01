Президент Грузии совершила государственное преступление, заявил Медведев
Медведев: призвавшая к свержению власти президент Грузии должна быть арестована
Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили совершила государственное преступление, призвав к свержению власти, и должна быть арестована, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Госпожа президент вместо того, чтобы сказать: "Да, я вот недовольна результатами. Мне кажется, они не вполне точно отражают волю народа, нужно в судебном порядке рассмотреть все претензии". Это была бы позиция государственного деятеля. А что сделала она? Она сказала: "Так, надо выходить на улицы. Надо выходить на Майдан и требовать свержения пророссийской власти". На мой взгляд, только одним этим она совершила государственное преступление, за которое она должна быть отрешена от власти, арестована и предана суду", - сказал Медведев в интервью RT.
Зампред Совбеза отметил, что Зурабишвили выступила против конституционных основ собственного государства.
Парламентские выборы прошли в Грузии26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала сограждан выйти на протест из-за итогов выборов.