https://ria.ru/20241101/medvedev-1981432264.html

Медведев охарактеризовал Джонсона как опасного фрика

Медведев охарактеризовал Джонсона как опасного фрика - РИА Новости, 01.11.2024

Медведев охарактеризовал Джонсона как опасного фрика

Бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона можно охарактеризовать как опасного фрика, который действует вопреки интересам мира в Европе и проталкивает... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T20:41

2024-11-01T20:41

2024-11-01T21:29

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борис джонсон

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона можно охарактеризовать как опасного фрика, который действует вопреки интересам мира в Европе и проталкивает антироссийскую позицию, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Борис Джонсон вообще такой любопытный персонаж, я бы его охарактеризовал как опасного фрика, ну, достаточно на него посмотреть, чтобы все о нем понять. Но он опасный. Почему? Потому что он действует вопреки интересам мира в Европе, он проталкивает свою антироссийскую и, кстати сказать, антиукраинскую позицию", - сказал Медведев в интервью RT.

https://ria.ru/20240921/dzhonson-1973912386.html

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европа, великобритания, россия, борис джонсон, дмитрий медведев, общество