Рейтинг@Mail.ru
Медведев охарактеризовал Джонсона как опасного фрика - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 01.11.2024 (обновлено: 21:29 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981432264.html
Медведев охарактеризовал Джонсона как опасного фрика
Медведев охарактеризовал Джонсона как опасного фрика - РИА Новости, 01.11.2024
Медведев охарактеризовал Джонсона как опасного фрика
Бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона можно охарактеризовать как опасного фрика, который действует вопреки интересам мира в Европе и проталкивает... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T20:41
2024-11-01T21:29
европа
великобритания
россия
борис джонсон
дмитрий медведев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434404_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_a7f4dcc1c51a24e76000a5a1bf791f2e.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона можно охарактеризовать как опасного фрика, который действует вопреки интересам мира в Европе и проталкивает антироссийскую позицию, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Борис Джонсон вообще такой любопытный персонаж, я бы его охарактеризовал как опасного фрика, ну, достаточно на него посмотреть, чтобы все о нем понять. Но он опасный. Почему? Потому что он действует вопреки интересам мира в Европе, он проталкивает свою антироссийскую и, кстати сказать, антиукраинскую позицию", - сказал Медведев в интервью RT.
https://ria.ru/20240921/dzhonson-1973912386.html
европа
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434404_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_758e57b9128313b5959c4fed06196b97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, великобритания, россия, борис джонсон, дмитрий медведев, общество
Европа, Великобритания, Россия, Борис Джонсон, Дмитрий Медведев, Общество
Медведев охарактеризовал Джонсона как опасного фрика

Медведев: Джонсон действует вопреки интересам мира в Европе

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона можно охарактеризовать как опасного фрика, который действует вопреки интересам мира в Европе и проталкивает антироссийскую позицию, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Борис Джонсон вообще такой любопытный персонаж, я бы его охарактеризовал как опасного фрика, ну, достаточно на него посмотреть, чтобы все о нем понять. Но он опасный. Почему? Потому что он действует вопреки интересам мира в Европе, он проталкивает свою антироссийскую и, кстати сказать, антиукраинскую позицию", - сказал Медведев в интервью RT.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Борис Джонсон предложил Путину повести Россию по британскому пути
21 сентября, 08:00
 
ЕвропаВеликобританияРоссияБорис ДжонсонДмитрий МедведевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала