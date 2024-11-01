https://ria.ru/20241101/medvedev-1981432264.html
Медведев охарактеризовал Джонсона как опасного фрика
Медведев охарактеризовал Джонсона как опасного фрика - РИА Новости, 01.11.2024
Медведев охарактеризовал Джонсона как опасного фрика
Бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона можно охарактеризовать как опасного фрика, который действует вопреки интересам мира в Европе и проталкивает... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T20:41
2024-11-01T20:41
2024-11-01T21:29
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона можно охарактеризовать как опасного фрика, который действует вопреки интересам мира в Европе и проталкивает антироссийскую позицию, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Борис Джонсон вообще такой любопытный персонаж, я бы его охарактеризовал как опасного фрика, ну, достаточно на него посмотреть, чтобы все о нем понять. Но он опасный. Почему? Потому что он действует вопреки интересам мира в Европе, он проталкивает свою антироссийскую и, кстати сказать, антиукраинскую позицию", - сказал Медведев в интервью RT.
https://ria.ru/20240921/dzhonson-1973912386.html
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европа, великобритания, россия, борис джонсон, дмитрий медведев, общество
Европа, Великобритания, Россия, Борис Джонсон, Дмитрий Медведев, Общество
Медведев охарактеризовал Джонсона как опасного фрика
Медведев: Джонсон действует вопреки интересам мира в Европе