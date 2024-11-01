https://ria.ru/20241101/medvedev-1981430549.html

Саакашвили несет ответственность за войну 2008 года, заявил Медведев

Саакашвили несет ответственность за войну 2008 года, заявил Медведев - РИА Новости, 01.11.2024

Саакашвили несет ответственность за войну 2008 года, заявил Медведев

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили несет ответственность за войну 2008 года, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T20:34

2024-11-01T20:34

2024-11-01T20:34

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили несет ответственность за войну 2008 года, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В интервью RT Медведев сообщил, что РФ и Грузия - исторические соседи, у двух народов одна вера и одна история, а Россия многократно помогала грузинам. "Да, был этот инцидент, но за него несет ответственность именно президент, а не кто-то другой, президент Саакашвили", - сказал Медведев. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20240813/gruziya-1965871562.html

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в мире, грузия, россия, южная осетия, дмитрий медведев, михаил саакашвили