https://ria.ru/20241101/medvedev-1981427633.html

Медведев рассказал о добрососедских отношениях России и Грузии

Медведев рассказал о добрососедских отношениях России и Грузии - РИА Новости, 01.11.2024

Медведев рассказал о добрососедских отношениях России и Грузии

Россия и Грузия являются соседями, у стран одна вера и одна история, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что Россия не раз помогала грузинам. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T19:57

2024-11-01T19:57

2024-11-01T21:31

общество

россия

грузия

дмитрий медведев

михаил саакашвили

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия и Грузия являются соседями, у стран одна вера и одна история, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что Россия не раз помогала грузинам."Россия рядом, мы соседи исторически. У нас одна вера, одна история. Мы многократно помогали грузинам на протяжении этой истории", - сказал Медведев в интервью RT.Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что ответственность за осложнение отношений между двумя странами в 2008 году несет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981435657.html

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общество, россия, грузия, дмитрий медведев, михаил саакашвили