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Медведев рассказал о добрососедских отношениях России и Грузии - РИА Новости, 01.11.2024
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19:57 01.11.2024 (обновлено: 21:31 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981427633.html
Медведев рассказал о добрососедских отношениях России и Грузии
Медведев рассказал о добрососедских отношениях России и Грузии - РИА Новости, 01.11.2024
Медведев рассказал о добрососедских отношениях России и Грузии
Россия и Грузия являются соседями, у стран одна вера и одна история, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что Россия не раз помогала грузинам. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:57
2024-11-01T21:31
общество
россия
грузия
дмитрий медведев
михаил саакашвили
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия и Грузия являются соседями, у стран одна вера и одна история, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что Россия не раз помогала грузинам."Россия рядом, мы соседи исторически. У нас одна вера, одна история. Мы многократно помогали грузинам на протяжении этой истории", - сказал Медведев в интервью RT.Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что ответственность за осложнение отношений между двумя странами в 2008 году несет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981435657.html
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общество, россия, грузия, дмитрий медведев, михаил саакашвили
Общество, Россия, Грузия, Дмитрий Медведев, Михаил Саакашвили
Медведев рассказал о добрососедских отношениях России и Грузии

Медведев: у России и Грузии одна вера, одна история

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия и Грузия являются соседями, у стран одна вера и одна история, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив, что Россия не раз помогала грузинам.
"Россия рядом, мы соседи исторически. У нас одна вера, одна история. Мы многократно помогали грузинам на протяжении этой истории", - сказал Медведев в интервью RT.
Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что ответственность за осложнение отношений между двумя странами в 2008 году несет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью журналисту телеканала RT Рори Марку Ричарду Суше - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Медведев рассказал об экономических связях между Россией и Грузией
Вчера, 20:59
 
ОбществоРоссияГрузияДмитрий МедведевМихаил Саакашвили
 
 
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