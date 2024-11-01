https://ria.ru/20241101/medvedev-1981427096.html

Медведев назвал победу партии "Грузинская мечта" признаком прагматизма

Медведев назвал победу партии "Грузинская мечта" признаком прагматизма - РИА Новости, 01.11.2024

Медведев назвал победу партии "Грузинская мечта" признаком прагматизма

Победа партии "Грузинская мечта" - это признак того, что народ Грузии настроен прагматично и не хочет повторения событий 2008 года, заявил заместитель... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T19:53

2024-11-01T19:53

2024-11-01T19:53

в мире

грузия

россия

дмитрий медведев

парламентские выборы в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978374220_114:0:2958:1600_1920x0_80_0_0_3629860e46e77401216f2004d73a099b.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Победа партии "Грузинская мечта" - это признак того, что народ Грузии настроен прагматично и не хочет повторения событий 2008 года, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. По словам Медведева, это абсолютно прогрузинская партия, несмотря на то, что ее воспринимают чуть ли не как пророссийскую. "То, что они остались у власти, это просто признак того, что народ в Грузии настроен прагматично. Народ Грузии не хочет войны, не хочет повторения событий 2008 года", - сказал Медведев в интервью RT.

https://ria.ru/20240808/medvedev-1964847314.html

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, россия, дмитрий медведев, парламентские выборы в грузии — 2024