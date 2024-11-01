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Медведев назвал победу партии "Грузинская мечта" признаком прагматизма - РИА Новости, 01.11.2024
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19:53 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981427096.html
Медведев назвал победу партии "Грузинская мечта" признаком прагматизма
Медведев назвал победу партии "Грузинская мечта" признаком прагматизма - РИА Новости, 01.11.2024
Медведев назвал победу партии "Грузинская мечта" признаком прагматизма
Победа партии "Грузинская мечта" - это признак того, что народ Грузии настроен прагматично и не хочет повторения событий 2008 года, заявил заместитель... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:53
2024-11-01T19:53
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грузия
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Победа партии "Грузинская мечта" - это признак того, что народ Грузии настроен прагматично и не хочет повторения событий 2008 года, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. По словам Медведева, это абсолютно прогрузинская партия, несмотря на то, что ее воспринимают чуть ли не как пророссийскую. "То, что они остались у власти, это просто признак того, что народ в Грузии настроен прагматично. Народ Грузии не хочет войны, не хочет повторения событий 2008 года", - сказал Медведев в интервью RT.
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в мире, грузия, россия, дмитрий медведев, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Дмитрий Медведев, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Медведев назвал победу партии "Грузинская мечта" признаком прагматизма

Медведев: победа "Грузинской мечты" это признак того, что народ не хочет войны

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Победа партии "Грузинская мечта" - это признак того, что народ Грузии настроен прагматично и не хочет повторения событий 2008 года, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. По словам Медведева, это абсолютно прогрузинская партия, несмотря на то, что ее воспринимают чуть ли не как пророссийскую.
"То, что они остались у власти, это просто признак того, что народ в Грузии настроен прагматично. Народ Грузии не хочет войны, не хочет повторения событий 2008 года", - сказал Медведев в интервью RT.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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