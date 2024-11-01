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Медведев заявил о непричастности России к победе "Грузинской мечты" - РИА Новости, 01.11.2024
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19:45 01.11.2024 (обновлено: 21:32 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981426237.html
Медведев заявил о непричастности России к победе "Грузинской мечты"
Медведев заявил о непричастности России к победе "Грузинской мечты" - РИА Новости, 01.11.2024
Медведев заявил о непричастности России к победе "Грузинской мечты"
Победа партии "Грузинская мечта" на выборах в Грузии не является "спецоперацией Кремля", это выбор грузинского народа, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:45
2024-11-01T21:32
общество
россия
грузия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Победа партии "Грузинская мечта" на выборах в Грузии не является "спецоперацией Кремля", это выбор грузинского народа, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Это не спецоперация Кремля, а выбор народа Грузии", - отметил Медведев в интервью RT, комментируя результаты парламентских выборов в Грузии, на которых правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов.
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981430549.html
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общество, россия, грузия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Грузия, Дмитрий Медведев
Медведев заявил о непричастности России к победе "Грузинской мечты"

Медведев назвал победу "Грузинской мечты" выбором народа Грузии

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведеве
Дмитрий Медведеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведеве
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Победа партии "Грузинская мечта" на выборах в Грузии не является "спецоперацией Кремля", это выбор грузинского народа, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Это не спецоперация Кремля, а выбор народа Грузии", - отметил Медведев в интервью RT, комментируя результаты парламентских выборов в Грузии, на которых правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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Вчера, 20:34
 
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