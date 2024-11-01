https://ria.ru/20241101/medvedev-1981426237.html

Медведев заявил о непричастности России к победе "Грузинской мечты"

Медведев заявил о непричастности России к победе "Грузинской мечты" - РИА Новости, 01.11.2024

Медведев заявил о непричастности России к победе "Грузинской мечты"

Победа партии "Грузинская мечта" на выборах в Грузии не является "спецоперацией Кремля", это выбор грузинского народа, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T19:45

2024-11-01T19:45

2024-11-01T21:32

общество

россия

грузия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Победа партии "Грузинская мечта" на выборах в Грузии не является "спецоперацией Кремля", это выбор грузинского народа, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Это не спецоперация Кремля, а выбор народа Грузии", - отметил Медведев в интервью RT, комментируя результаты парламентских выборов в Грузии, на которых правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов.

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981430549.html

россия

грузия

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общество, россия, грузия, дмитрий медведев