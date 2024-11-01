https://ria.ru/20241101/medvedev-1981426141.html

Народ Грузии хочет нормальных отношений с Россией, заявил Медведев

Народ Грузии хочет нормальных отношений с Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 01.11.2024

Народ Грузии хочет нормальных отношений с Россией, заявил Медведев

Победа правящей партии "Грузинская мечта" на выборах - признак того, что народ Грузии хочет развития нормальных экономических отношений с Россией, считает... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T19:43

2024-11-01T19:43

2024-11-01T21:15

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Победа правящей партии "Грузинская мечта" на выборах - признак того, что народ Грузии хочет развития нормальных экономических отношений с Россией, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В интервью RT Медведев заявил, что победа этой партии на выборах означает, что народ в Грузии настроен прагматично и не хочет повторения событий 2008 года."И хочет развития нормальных экономических отношений с Российской Федерацией", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20241101/medvedev-1981433613.html

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общество, грузия, россия, дмитрий медведев, в мире