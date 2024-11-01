Рейтинг@Mail.ru
Народ Грузии хочет нормальных отношений с Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 01.11.2024 (обновлено: 21:15 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981426141.html
Народ Грузии хочет нормальных отношений с Россией, заявил Медведев
Народ Грузии хочет нормальных отношений с Россией, заявил Медведев - РИА Новости, 01.11.2024
Народ Грузии хочет нормальных отношений с Россией, заявил Медведев
Победа правящей партии "Грузинская мечта" на выборах - признак того, что народ Грузии хочет развития нормальных экономических отношений с Россией, считает... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:43
2024-11-01T21:15
общество
грузия
россия
дмитрий медведев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409036_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_31a6c0a7a0ae542e729ff24a43889034.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Победа правящей партии "Грузинская мечта" на выборах - признак того, что народ Грузии хочет развития нормальных экономических отношений с Россией, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В интервью RT Медведев заявил, что победа этой партии на выборах означает, что народ в Грузии настроен прагматично и не хочет повторения событий 2008 года."И хочет развития нормальных экономических отношений с Российской Федерацией", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981433613.html
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409036_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d632946871ebb28afb89190cf51f65e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, грузия, россия, дмитрий медведев, в мире
Общество, Грузия, Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Народ Грузии хочет нормальных отношений с Россией, заявил Медведев

Медведев: народ Грузии хочет развития нормальных экономических отношений с РФ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Победа правящей партии "Грузинская мечта" на выборах - признак того, что народ Грузии хочет развития нормальных экономических отношений с Россией, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В интервью RT Медведев заявил, что победа этой партии на выборах означает, что народ в Грузии настроен прагматично и не хочет повторения событий 2008 года.
"И хочет развития нормальных экономических отношений с Российской Федерацией", - сказал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Медведев прокомментировал попытку втянуть Грузию в противостояние с Россией
Вчера, 20:53
 
ОбществоГрузияРоссияДмитрий МедведевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала